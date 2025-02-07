Telegram впервые обошел YouTube по охвату аудитории в России

Мессенджер Telegram впервые обошел видеохостинг YouTube по месячному охвату в России среди аудитории старше 12 лет и занял пятое место в общем рейтинге интернет-ресурсов. Об этом свидетельствуют данные Mediascope.

Из опубликованных сведений следует, что в январе 2025-го не менее 90,6 миллиона человек воспользовались Telegram. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 83,7 миллиона пользователей.

В свою очередь у YouTube снизились охваты. В январе 2024-го видеохостингом воспользовались 95,5 миллиона человек, а спустя год — 86,9 миллиона. Снижение числа пользователей эксперты связывают с замедлением хостинга на территории России.