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Техноблог

Telegram впервые обошел YouTube по охвату аудитории в России

Мессенджер Telegram впервые обошел видеохостинг YouTube по месячному охвату в России среди аудитории старше 12 лет и занял пятое место в общем рейтинге интернет-ресурсов. Об этом свидетельствуют данные Mediascope.

Из опубликованных сведений следует, что в январе 2025-го не менее 90,6 миллиона человек воспользовались Telegram. Отмечается, что год назад этот показатель составлял 83,7 миллиона пользователей.

В свою очередь у YouTube снизились охваты. В январе 2024-го видеохостингом воспользовались 95,5 миллиона человек, а спустя год — 86,9 миллиона. Снижение числа пользователей эксперты связывают с замедлением хостинга на территории России.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/319184/
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