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Техноблог

Солнечное затмение на Марсе запечатлел аппарат NASA

Фото NASA / JPL-Caltech / ASU. Фобос проходит перед Солнцем

Камеры на борту марсохода Perseverance запечатлели солнечное затмение. Часть звезды оказалась закрыта спутником Красной планеты. По данным Space.com, это произошло 8 февраля. Запись опубликовали в Сети с задержкой.

На кадрах виден Фобос — мини-луна Марса. По форме спутник напоминает большую картофелину. Он пролетел впереди Солнца, его темный силуэт отчетливо виднелся на светлом фоне звезды.

Интересный факт: ни один космический корабль еще не посещал Фобос, хотя некоторые аппараты летали рядом с ним. Все может измениться в 2026 году. Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA собирается запустить миссию по сбору образцов грунта с поверхности спутника.

Фобос, как и другой спутник Марса под названием Деймос, имеет загадочную историю формирования. Ученые не уверены, как и где именно он возник. Одна из версий гласит, что спутник образовался в результате столкновения космических камней из пояса астероидов; другая связана со взаимодействием остатков ранней Солнечной системы. Будущая миссия японцев прольет свет на загадку мини-лун Марса.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287330/
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