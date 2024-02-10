Самое отчетливое фото вулканического спутника Юпитера получило NASA

Изучением спутника Юпитера Ио занимается космический корабль NASA «Юнона». Он прислал новые кадры из глубин космоса. Их опубликовали на сайте аэрокосмического агентства США.

На фото видна поверхность спутника Юпитера. Ио называют самым геологически активным телом в Солнечной системе. На этой луне больше 400 вулканов, многие из них извергаются в наши дни.

Фото NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS. Ночная сторона Ио на этом фото освещена отраженным солнечным светом Юпитера, или «Юпитерским сиянием»

Кадры сделаны во время последнего, февральского, облета спутника. За более чем 20 лет он оказался самым близким к поверхности. За качество снимков отвечал прибор JunoCam. Эта камера-телескоп вмонтирована в корпус «Юноны», поэтому может смотреть только в одном направлении.