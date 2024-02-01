В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля

Мессенджер WhatsApp введет новую функцию для смартфонов на операционной системе iOS, которая позволит заходить в приложение с помощью Face ID (сканирование лица), Touch ID (отпечаток пальца) или PIN-кода. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По его данным, функция тестируется и будет доступна на iOS в будущих обновлениях приложения. Новое меню для настройки ключей доступа появилось в последней бета-версии WhatsApp для iPhone. На данный момент функция не работает, однако ожидается ее включение в ближайшее время.

Функция разрабатывается с целью упростить систему входа в мессенджер, чтобы избавить пользователей от необходимости вводить шестизначный код. Они смогут пользоваться уже существующими средствами аутентификации. Такая функция для устройств на Android работает с октября 2023 года.

Ее можно устанавливать по желанию и можно будет отключить через настройки приложения.