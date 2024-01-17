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Техноблог

Робот-пылесос превратили в спорткар и разогнали до 50 километров в час

Фото Electrosync. Гоночный робот-пылесос Vroomba

Инженеры с YouTube-канала Electrosync модернизировали робот-пылесос Roomba и превратили его в гоночный спорткар. Он получил название Vroomba.

У него есть все для спорткара: мощные колеса, аэродинамичный корпус, усиленное шасси, спойлеры и сплиттер. Все детали для робота напечатали на 3D-принтере. Вместо бака и вращающихся валиков у него несколько аккумуляторов и мощный двигатель.

Благодаря модернизации робот удалось ускорить почти в 25 раз. Так, если обычная версия катается во время уборки со скоростью 1-2 километра в час, то гоночная может разгоняться до 50 километров в час. Убираться, конечно, такой болид не умеет.

Управляет робот скоростью и направлением движения самостоятельно. Используется система дифференциального управления, предусмотренная производителем. Именно она отвечает за то, с какой скоростью пылесос катается по вашему дому. Чтобы гоночный Vroomba не уносило, инженеры встроили гироскоп, который поддерживает стабильное направление.

В будущем инженеры планируют создать облегченную версию Vroomba, которая сможет ездить еще быстрее.

Electrosync
Фото Electrosync. Гоночный робот-пылесос Vroomba во время испытаний

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284396/
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