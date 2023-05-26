Компании Илона Маска разрешили испытывать на людях чипы для мозга

Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая Илону Маску, получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016-м, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — сообщила компания в Twitter.

Дополнительная информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.

Ранее Илон Маск заявлял, что «революционный мозговой имплантат» Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.