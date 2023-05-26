01:00
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Техноблог

Компании Илона Маска разрешили испытывать на людях чипы для мозга

Компания по производству чипов для мозга Neuralink, принадлежащая Илону Маску, получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016-м, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — сообщила компания в Twitter.

Дополнительная информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.

Ранее Илон Маск заявлял, что «революционный мозговой имплантат» Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/266534/
просмотров: 5043
Версия для печати
Материалы по теме
Компания Илона Маска объявила набор добровольцев для вживления чипа в мозг
Илон Маск кишилерде Neuralink нейрочибин сынай баштайт
Доступ к соцсети Х станет платным. Так Илон Маск хочет противостоять ботам
Еврокомиссия: Действия Илона Маска и соцсети Х помогают российской пропаганде
Илон Маск установил гигантский X-логотип в Сан-Франциско. Понравился он не всем
Птиц больше не будет. Twitter поменяла название на X
Кыргызстан готов предоставить Starlink лицензию на услуги интернета по стране
Илон Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта
Twitter подает в суд на Марка Цукерберга из-за Threads
Илон Маск ввел ограничения на просмотр сообщений в Twitter
Популярные новости
&laquo;Тетрис&raquo; покорен. Американский подросток первым в&nbsp;истории прошел игру до&nbsp;конца «Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
7 января, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Рождеством Христовым
6 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: облачно
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца