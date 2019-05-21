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Техноблог

Боевой вертолет будущего показала корпорация Boeing

Фото Twitter @ TheWoracle. Так будет выглядеть новый «Апач»

На ежегодном форуме The Vertical Flight Society специалисты компании Boeing показали, как будет выглядеть новый боевой вертолет с дополнительным толкающим винтом в хвостовой части фюзеляжа. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Вертолет разрабатывают в рамках программы Future Vertical Lift, которая должна обеспечить американские ВВС летательными аппаратами разных классов.

Проект фирмы Boeing получил название Aн-64 Block 2 Compound и является модификацией существующего вертолета Aн-64 «Апач», который находится на вооружении армии США с середины 1980-х годов.

Фото Twitter. Представленный концепт Aн-64 Block 2 Compound

Кроме хвостового толкающего винта, Block 2 Compound получит более обтекаемый корпус, гондолы внешних двигателей и удлиненные крылья.

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По оценкам инженеров, это увеличит максимальную скорость вертолета почти вдвое, а экономичность — на четверть. При этом стоимость Block 2 Compound будет лишь на 20 процентов выше, чем у стандартного «Апача».

Согласно планам, «вертолеты будущего» должны поступить в распоряжение ВВС США к 2028-му. Но не факт, что именно проект Boeing составит основу воздушной мощи американской армии. За право создать супервертолет с Boeing соревнуются еще две компании — L3 Technologies и AVX Aircraft Company.
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