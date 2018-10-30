Флагман OnePlus 6T со сканером отпечатков в экране представили официально

Китайская компания OnePlus представила новый флагман 6T. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Новый флагман стал чуть улучшенной версией модели 2018 года — OnePlus 6. Из нового: добавили сканер отпечатков пальцев в экране, «козырек» на экране заменили на небольшой вырез, и смартфон больше не похож на iPhone X. Кроме того, убрали 3,5-миллиметровый разъем для наушников и произвели другие небольшие изменения.

Сзади OnePlus 6T практически не отличается от предшественника — та же металлическая крышка с модулем двойной камеры по центру. Спереди изменилась диагональ дисплея с 6,28 дюйма до 6,41. Матрица Optic AMOLED, разрешение Full HD+, защищает дисплей стекло Gorilla Glass 6.

Фото XDA Developers. Новшество флагмана — сканер отпечатков пальцев в экране

Сканер отпечатков пальцев в экране — компания назвала его самым быстрым в мире — срабатывает за 0,34 секунды. В качестве альтернативы — разблокировка по лицу с помощью фронтальной камеры.

Камера не получила кардинальных изменений — двойной модуль с разрешением 16+20 мегапикселей. «Фронталка» получила сенсор на 20 мегапикселей. Для съемки в темноте появился специальный режим Nightscape, а для селфи — Studio Lightning.

Фото Android Central. Камеры изменений не претерпели

OnePlus 6T работает на процессоре Snapdragon 845, есть модели с 6/8 гигабайтами оперативной и 128/256 гигабайтами постоянной памяти. Аккумулятор стал чуть больше — 3700 мАч, появилась поддержка быстрой зарядки.

OnePlus 6T немного дороже прошлой модели — базовая версия на 6/128 гигабайт стоит $549, что на $20 больше стоимости OnePlus 6. В продажу смартфон поступит 1 ноября.