Спортивный календарь с 29 октября по 4 ноября

В рамках состязаний пройдут чемпионаты Кыргызстана по кок-бору, эр-энишу (борьбе на лошадях) и ат-чабышу (скачкам).

2-3 ноября. Международные соревнования по смешанным единоборствам. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Турнир посвящен открытию новой профессиональной лиги ММА — PFL KG. В первый день участники оспорят титулы чемпионов Бишкека и Чуйской области, во второй — попробуют себя на профессиональных состязаниях.

2-4 ноября. Чемпионат Азии по кулатуу эртаймаш. Бишкек, ФОК «Газпром»

Участвуют бойцы-любители, а также дети, девушки и ветераны. Девиз турнира: «Спорт Азии против терроризма и наркотиков».

Это один из самых зрелищных стилей карате. Его развивают во многих странах, среди которых и Кыргызстан. На нынешнем турнире у наших бойцов неплохие шансы на медали.

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах и множестве номинаций.

КГЮА — «Гиннес-29»,

«Токмок» — «Эдельвейс».

Этим туром завершается первый круг национального первенства. Позднее стартует второй, а после — плей-офф.