Спортивный календарь с 29 октября по 4 ноября

В рамках состязаний пройдут чемпионаты Кыргызстана по кок-бору, эр-энишу (борьбе на лошадях) и ат-чабышу (скачкам).
2-3 ноября. Международные соревнования по смешанным единоборствам. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
Турнир посвящен открытию новой профессиональной лиги ММА — PFL KG. В первый день участники оспорят титулы чемпионов Бишкека и Чуйской области, во второй — попробуют себя на профессиональных состязаниях.
2-4 ноября. Чемпионат Азии по кулатуу эртаймаш. Бишкек, ФОК «Газпром»
Участвуют бойцы-любители, а также дети, девушки и ветераны. Девиз турнира: «Спорт Азии против терроризма и наркотиков».
Это один из самых зрелищных стилей карате. Его развивают во многих странах, среди которых и Кыргызстан. На нынешнем турнире у наших бойцов неплохие шансы на медали.
Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах и множестве номинаций.
КГЮА — «Гиннес-29»,
«Токмок» — «Эдельвейс».
Этим туром завершается первый круг национального первенства. Позднее стартует второй, а после — плей-офф.