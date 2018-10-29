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Спорт

Спортивный календарь с 29 октября по 4 ноября

29 октября — 3 ноября. Республиканские соревнования в честь 90-летия Чингиза Айтматова. Ош

В рамках состязаний пройдут чемпионаты Кыргызстана по кок-бору, эр-энишу (борьбе на лошадях) и ат-чабышу (скачкам).

2-3 ноября. Международные соревнования по смешанным единоборствам. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Турнир посвящен открытию новой профессиональной лиги ММА — PFL KG. В первый день участники оспорят титулы чемпионов Бишкека и Чуйской области, во второй — попробуют себя на профессиональных состязаниях.

2-4 ноября. Чемпионат Азии по кулатуу эртаймаш. Бишкек, ФОК «Газпром»

Участвуют бойцы-любители, а также дети, девушки и ветераны. Девиз турнира: «Спорт Азии против терроризма и наркотиков».

3-4 ноября. Чемпионат мира по шинкиокушинкай карате. Астана (Казахстан)

Это один из самых зрелищных стилей карате. Его развивают во многих странах, среди которых и Кыргызстан. На нынешнем турнире у наших бойцов неплохие шансы на медали.

4 ноября. Соревнования Alexis Cup-2018 по спортивным бальным танцам. Бишкек, школа № 29, 10.00

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах и множестве номинаций.

4 ноября. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу, третий тур. Бишкек

КГЮА — «Гиннес-29»,
«Токмок» — «Эдельвейс».

Этим туром завершается первый круг национального первенства. Позднее стартует второй, а после — плей-офф.
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