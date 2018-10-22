Великолепная четверка. В Кыргызстане стартовал женский чемпионат по баскетболу

В последнее время мы часто слышим об успехах кыргызского баскетбола 3×3. Чего стоит первое в истории попадание на юношеские Олимпийские игры. Но это не значит, что классический баскетбол в стране умер, — 21 октября стартовал очередной чемпионат КР среди женщин.

Турнир проходит на базе гимназии № 29. Победителя прошлого чемпионата, «Политехника», среди участников нет. Их лишь четыре (в 2017-м было семь). Неужели после наметившегося прогресса в женском баскетболе вновь спад?

«Женских команд у нас пока мало. И не все из них смогли выступить. Зато есть множество детских. Планируем проводить соревнования среди них. Постепенно выходцы из детского баскетбола начнут подпитывать женские коллективы, и национальное первенство будет становиться все сильнее, — сказал 24.kg генеральный секретарь Федерации баскетбола КР Евгений Пехов. — В следующем чемпионате, который стартует в январе-феврале 2019 года, участников будет больше».

Команды сыграют в два круга, а затем начнется плей-офф. В итоге каждый клуб проведет по 8-10 матчей. Это, конечно, не много, но лучше, чем ничего. В некоторых видах спорта у нас женские чемпионаты вообще проводятся для галочки.

В дебютном поединке встречались «Токмок» и КГЮА. Некоторые игроки часто промахивались из выгодных позиций и теряли мяч на ровном месте. В их действиях чувствовалось волнение, какое обычно бывает в начале нового спортивного сезона. При этом девушки из Токмака играли с большим энтузиазмом, страховали друг друга и выглядели сплоченнее. Они победили со счетом 78:7. Даже болельщики со стажем не припомнят столь крупного разгрома в отечественном баскетболе.

«Нашим игрокам 14-18 лет. Прошлый чемпионат мы, к сожалению, пропустили — не было возможности приехать. В этот раз мэрия нам выделила средства, и вот мы здесь. Рассчитываем оказаться в призовой тройке. Первая игра получилась довольно легкой: дети были хорошо настроены, — сказала 24.kg тренер токмакской команды Наталья Королькова. — Баскетбол у нас в городе развивается неплохо. Надеемся, участие в этом турнире поможет привлечь на тренировки еще больше ребят. Привезли сюда юных токмакчан, чтобы ощутили дух соревнований и заинтересовались этим видом спорта».

Фото 24.kg. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по баскетболу

Играющий тренер команды «Гиннес-29» Марина Печенихина — самая возрастная участница турнира. Большинство соперниц ей годится в дочери. Впрочем, в плане техники она многим даст фору, а в опыте ей и вовсе нет равных.

«В советское время был пик развития нашего женского баскетбола. Я играла в сборной Киргизской ССР, ездила на все соревнования, какие только можно, — рассказала она 24.kg. — После распада Союза отправилась в Казахстан и до 36 лет выступала за клубные команды. Трижды была чемпионкой РК. Лет 10 назад начала тренировать. Два моих ученика ныне выступают за казахстанскую сборную».

«В какой-то момент у нас был небольшой провал в женском баскетболе. Сейчас тренируем детей и, думаю, потихоньку его поднимем. Есть очень талантливые девочки, — добавила она. — На этом чемпионате хотим занять первое место. Главный противник — команда «Эдельвейс».

Противостояние между «Эдельвейсом» и «Гиннесом-29» получилось интереснее предыдущего поединка. В обеих командах было немало мастеровитых баскетболисток.

Сильная сторона «Эдельвейса» — быстрый переход из защиты в нападение. Благодаря этому команда с первых минут обеспечила себе комфортное преимущество и потом его только наращивала. Девчата смело атаковали, умело оборонялись и прессинговали. «Гиннес-29» временами смотрелся не хуже, но навязать серьезной борьбы не сумел. Итог — 86:48 в пользу «Эдельвейса». Самым результативным игроком матча стала Екатерина Мезенцева («Эдельвейс»), набравшая 17 очков.

«Эдельвейс» становится фаворитом чемпионата. Если в «Гиннесе-29» поработают над тактикой и скоростью, смогут подпортить противницам немало нервов.

Чемпионат завершится в декабре.