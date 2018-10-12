Качая железо. Как сварщик из Бишкека стал самым сильным человеком Азии

Александр Белимов — представитель золотого поколения отечественных пауэрлифтеров, самый сильный человек в Азии и один из сильнейших в мире. Примерный семьянин, работяга и патриот. Скоро у него новый ответственный старт. О пути к вершине спортивного олимпа, источниках вдохновения и секретах подготовки он рассказал 24.kg.

Наш герой родился в 1988 году в селе Беловодском. В пауэрлифтинге с 2013-го. Обладатель «серебра» и «бронзы» чемпионата мира-2017, абсолютный чемпион Азии-2018, 15-кратный чемпион Кыргызстана, победитель Кубка Казахстана, почетный гражданин Бишкека. Тренируется под руководством президента Федерации пауэрлифтинга WPC КР Дмитрия Дороженко.

Пример для сына

— Вы поздно пришли в силовое троеборье. Чем занимались до этого?

— Работал. Отдавался труду полностью и немного запустил себя. Рождение первенца стало стимулом измениться. Решил, что должен быть ему примером, и отправился в спортзал. Три года качал железо, чтобы быть в тонусе.

Как-то рискнул выступить на турнире: в призеры не попал, но не расстроился. Захотел доказать, что способен на большее. Так и затянуло в большой спорт.

— В Кыргызстане у вас много конкурентов?

Есть сильные ребята. Мне интересно с ними соперничать. Стараюсь выступать именно в тех весовых категориях, где высокая конкуренция.

Поэтому в свое время сменил категорию 100 кг на 90.

Рекорд за рекордом

— Какие у вас личные рекорды?

— Недавно на тренировке впервые присел со штангой весом 320 кг на плечах. В становой тяге чуть ранее осилил 300 кг . В жиме лежа результаты из-за старой травмы слабее — подбираюсь к 200 кг .

— О какой травме речь?

— На одном из занятий надорвал длинную головку бицепса левой руки. Врач предложил операцию, но я отказался. Лечился при помощи лекарств и восстановился не до конца. Теперь это дает о себе знать: результаты в жиме хуже, чем два года назад.

В весе 90 кг регулярно обновляю свои же рекорды КР в троеборье и становой тяге. Ранее владел рекордами и в весе 100 кг , но потом их побили. Хочу на время вернуться в эту категорию и отвоевать их назад.

Уверенно и по-хозяйски

— Как складывается этот сезон?

— Весной выиграл чемпионат КР.

Летом выступил на чемпионате Азии в Бишкеке. Среди противников были мощные атлеты из-за рубежа. Но дома, как известно, и стены помогают. В категории 90 кг я взял «золото» в становой тяге и «бронзу» в жиме. По соотношению личного и поднятого веса стал абсолютным чемпионом в троеборье среди всех участников турнира. Это самая ценная победа в моей карьере.

В конце октября в составе сборной КР поеду в Москву на чемпионат мира. Затем собираюсь выступить на кубках Оша и Бишкека, которые пройдут с интервалом в неделю. Надо будет грамотно распределить силы на все эти турниры.

— Чего ждете от ЧМ?

— Хочу победить в своей категории и побороться за титул абсолютного чемпиона мира. Шансы есть: я в хорошей форме и продолжаю постепенно улучшать свои результаты.

Тяга к знаниям

— Должно быть, напряженно тренируетесь.

— Занимаюсь в свое удовольствие трижды в неделю по два часа. Спорт — мое хобби. Много дел дома и на работе. Уже 12 лет тружусь сварщиком в одной крупной компании. В юности не горел желанием учиться. В 2017-м захотел наверстать и поступил в Академию физической культуры и спорта. Учусь на специальности «атлетическая гимнастика».

Не всегда удается потренироваться с наставником. Бывает, составляю себе программу и готовлюсь самостоятельно.

Многие спортсмены мирового уровня делятся опытом в интернете. Наблюдаю за ними и кое-что перенимаю. К примеру, россиянин Алексей Никулин пишет о тонкостях приседания со штангой. Мои результаты в этом упражнении не в последнюю очередь растут благодаря нему.

— Говорят, в пауэрлифтинге человек борется не столько с соперниками, сколько с самим собой.

— Да. Помню, на заре спортивной карьеры на одном турнире успешно выполнил все три подхода в жиме и приседании. А вот в тяге не везло. Пытался все делать правильно, но два подхода судьи не засчитали. Перед финальным я не на шутку разволновался. Потом подумал: «Полгода готовиться к турниру и вылететь из-за одного неверного движения?» Собрался с силами и духом и последнюю попытку выполнил как надо. Стал чемпионом.

Члены семьи ходят на мои турниры и болеют за меня. Их моральная поддержка имеет большое значение.

У меня уже двое сыновей, и я хочу, чтобы они гордились мной.

— Хотите, чтобы они пошли по вашим стопам?

— В их годы полезнее другие виды спорта: например, гимнастика и плавание. Увлечься пауэрлифтингом никогда не поздно. Некоторые делают это в зрелом возрасте.

Здоровое пристрастие

— На ЧМ-2017 сборная КР выиграла 34 медали. В чем причина такого триумфа?

— В умелой работе руководства федерации и желании самих атлетов. Многие занимаются на голом энтузиазме и на турниры ездят за свой счет. Я в их числе.

— На работе поддерживают?

— Коллеги следят за моими стартами. Гордятся, что, работая обычным сварщиком, выступаю на мировом уровне.

Когда еду на соревнования, беру отпуск без содержания.

— В семье такие жертвы одобряют?

— Куда им деваться?!

— Сколько еще будете выступать?

— Пока мне это нравится и есть силы и время. Даже если однажды перестану, все равно буду заниматься для здоровья. Без этого уже никак. Постоянно тянет в зал. Если вдруг пропускаю неделю, начинается ломка.