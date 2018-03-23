В Кыргызстане определили сильнейших пауэрлифтеров страны

В Бишкеке подвели итоги открытого чемпионата Кыргызстана по пауэрлифтингу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР (по версии WPC).

Турнир посвятили воину-интернационалисту, кавалеру ордена Красной Звезды А.Шашеву и 29-й годовщине вывода войск из Афганистана. Медали разыгрывались как в троеборье, так и в отдельных упражнениях (жиме лежа и становой тяге) в нескольких возрастных группах.

Среди женщин чемпионками в троеборье в своих весовых категориях стали Татьяна Полстянова, Анна Белова, Ольга Жиленко, Самира Гольченко, Анастасия Онищенко, Роза Жабелова и Наталья Кузина. Среди мужчин первенствовали Тологон уулу Азамат, Ильяс Мустапаев, Александр Брюхов, Валихан Тен, Камиль Дурсунов, Александр Ким, Александр Белимов и Максим Комаров.

«Для участников турнир стал хорошей проверкой в преддверии чемпионата Центральной Азии, который пройдет в Бишкеке в июне», — отметили в федерации.