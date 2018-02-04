Чемпион мира по пауэрлифтингу: Когда не жму штангу, занимаюсь виноделием

Как за два года поправить здоровье и стать чемпионом мира? Пауэрлифтер Олег Каменев знает ответ! В свои 64 он живет полной жизнью и с оптимизмом смотрит на мир. О пути к спортивной вершине и источниках вдохновения аксакал рассказал ИА «24.kg».

Олег Леонидович родился в 1953 году во Фрунзе. В школьные годы занимался тяжелой атлетикой, играл в футбол. Но профессиональным атлетом никогда не был.

С чистого листа

— Два года назад встретил своего старого знакомого Виталия Касьяненко. Сейчас ему 45 лет, помню его еще мальчишкой в шортах с торчащей из кармана рогаткой. Оказалось, работает тренером. Пригласил к себе на занятия и, увидев, что этот спорт мне не чужд, предрек: «Если усердно будешь заниматься, сделаю из тебя чемпиона».

— Видно, были задатки.

В пауэрлифтинге есть кое-что от тяжелой атлетики. К тому же на протяжении всей жизни делаю зарядку по утрам — поднимаю тяжести, подтягиваюсь на перекладине. Летом много купаюсь, зимой окунаюсь в прорубь. Олег Каменев

— Да и гены у меня неплохие. Прадед приехал в Кыргызстан в 1852 году на быках из Оренбурга. Дожил до 106 лет! Дед — до 103, отец — до 93.

О спортивной карьере я не думал. Просто хотел подкачаться и поправить здоровье. Были проблемы с поясницей, шейным остеохондрозом, щитовидной железой, артериальным давлением. Через четыре месяца буквально ожил. Избавившись от болячек, занятия не бросил: тренируюсь трижды в неделю по 3-3,5 часа.

В спортзал хожу с удовольствием. Там у нас хороший коллектив и прекрасный тренер, умеющий заинтересовать и направить учеников. Готовит атлетов по своей уникальной методике. К каждому у него индивидуальный подход. Ко мне относится с особой заботой: бережет, чтобы не увлекался весом и не получил травму. Как ни крути, я ветеран, а в таком возрасте нужно быть аккуратным с большими нагрузками.

Психологической подготовке спортсменов тренер тоже уделяет большое внимание. Когда чувствует твое волнение или неуверенность, подбадривает: «Не отвлекайся ни на что. Считай, что противников у тебя нет. Борешься с весом на штанге. Иди и делай свое дело». При выходе на помост я абсолютно спокоен. Не слышу и не вижу никого, кроме судей и штанги. Это новое для меня состояние мне нравится.

В год в КР проходит минимум четыре турнира, я выступаю на всех. Не раз был чемпионом республики, удерживаю восемь национальных рекордов.

Событие века

— Чего добились на международной арене?

— Чемпионат мира-2017, прошедший в Москве, стал моим дебютным зарубежным стартом. Усиленно готовился, и это не прошло даром. Выступая в весе 110 килограммов, выиграл два «золота» — в троеборье и становой тяге.

В ЧМ участвовали 2400 атлетов из 47 стран. Соревнования порой проходили чуть ли не сутки, и спортсмены вместо сна ждали, когда их вызовут на помост. Поэтому полностью реализовать свой потенциал не удалось — на тренировках показываю более высокие результаты. Олег Каменев

За славой я никогда не гнался. Само участие в турнире такого уровня было для меня огромным событием в жизни, своеобразным этапом. Был бы доволен даже попаданием в десятку лучших. Считаю, мужчина должен в жизни не только построить дом, посадить дерево и родить сына, но и совершить такой поступок, чтобы дети и внуки вспоминали с восхищением и гордостью.

Мой успех на ЧМ — прежде всего заслуга моего тренера Виталия Касьяненко. Он, кстати, тоже выступил и стал чемпионом мира. Истинный пример для подражания!

Отдельных теплых слов заслуживают руководители нашей федерации Дмитрий Дороженко и Гульжана Нурлаева. Благодаря их мудрой политике пауэрлифтинг в стране быстро набирает популярность.

В сборной КР на ЧМ-2017 выступили сильнейшие, и отсюда такой высокий результат — пятое общекомандное место.

Не припомню, было ли в истории спорта Кыргызстана такое, чтобы сборная по какому-либо виду привезла с одного ЧМ 34 медали (в том числе 23 золотые)!

— Родные вашу любовь к спорту одобряют?

— Видят, что я серьезно увлечен и буквально меняюсь на глазах. Всемерно помогают в моральном плане.

А вот среди друзей ситуация неоднозначная. Одни подбадривают, искренне переживают и радуются за меня. Другие, узнав, что я занялся пауэрлифтингом, мягко выражаясь, крутили пальцем у виска, и моя победа на ЧМ, скорее, расстроила их. Рассказал об этом тренеру, и он поведал: «Друзья познаются не только в беде, но и в радости».

Фото из архива О.Каменева. Награды за победу на чемпионате мира

Охотник за приключениями

— До скольки лет будете тренироваться?

— Загадывать не хочу. Главное — мои результаты растут. Совершенствуюсь физически и морально. Это вдохновляет и мотивирует. Чувствую себя полноценным мужчиной во всех отношениях.

Летом много времени провожу на Иссык-Куле. Просто лежать на пляже мне скучно. Занимаюсь парусным спортом, дайвингом, путешествую по побережью, рыбачу. Люблю ходить по горам, благо есть где. А еще я кладоискатель. Олег Каменев

— Да ладно?!

— В КР уже мало что можно отыскать — куда бы ни приехал, везде видны следы поисковиков. Но все равно это занятие очень увлекательное. Аппаратура у меня продвинутая: видит металл на глубине до 50 сантиметров. Если после других что-то в земле остается, то после меня уже ничего.

Много находил старинных монет, колец, браслетов, наконечников стрел, предметов лошадиной упряжи и быта. А вообще, судя по находкам, в древности богатство кыргызов заключалось не в драгоценностях, а скорее в количестве скота.

Фото из архива О.Каменева. На Иссык-Куле

В своей стихии

— Наверное, у вас пенсия хорошая.

— Хорошая, но маленькая. За 30 лет трудового стажа получаю 2,6 тысячи сомов. Приходится подрабатывать. Весной и осенью вожу на самосвале стройматериалы, летом отдыхаю и одновременно делаю на продажу соленья, варенье, сухофрукты и вино. Зимой торгую.

Виноделие — моя страсть. Нравится сам процесс, когда на твоих глазах и при твоем участии посаженный тобой в землю черенок превращается в бокал ароматного вина. Считаю, если у человека есть возможность заниматься любимым делом да при этом немного зарабатывать, он счастливый. Олег Каменев

— Сами выпиваете?

— Не буду лукавить, мне не чужды радости человеческие. Люблю шумные праздничные застолья, когда в доме много друзей и родственников. Жаль, что это случается редко: некогда. Сейчас другие времена и интересы.

Фото ИА «24.kg». Олег Каменев: Время побеждать!

— Кто вы по образованию?

— Окончил в Москве Полиграфический институт по специальности «инженер-технолог».

По профессии работал недолго, вовремя поняв, что в ней свои потребности в жилье и транспорте никогда не удовлетворю. Поехал на заработки в Верхоянский район Якутии и пять лет в тяжелейших условиях трудился водителем. Вернувшись домой, приобрел все, что хотел.

У меня есть сын. Ему 28 лет, сейчас работает программистом на Кипре.

— А у вас не было мысли переехать?

— Никогда. Знал много людей, которые уехали, а позже вернулись. А кто не вернулся, до сих пор жалеет, что покинул Кыргызстан. Спрашиваю у них, как проводят выходные. Отвечают: «Мы, эмигранты, собираемся у кого-нибудь дома, смотрим видеофильмы о Кыргызстане, пьем пиво и плачем». Считаю, нужно ценить и беречь то, что имеешь: красивейшую страну и прекрасный народ.