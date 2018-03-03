Фото из архива В.Касьяненко. Чемпион мира и Азии по пауэрлифтингу Виталий Касьяненко (справа) на тренировке

Пауэрлифтер Виталий Касьяненко – личность незаурядная. В 2017-м он в качестве играющего тренера ездил на чемпионат мира: победил сам и помог сделать это ученикам. О своем пути к спортивному Олимпу, жертвах во имя побед и талантливых воспитанниках 130-килограммовый богатырь рассказал ИА «24.kg».

Касьяненко родился в 1971-м в поселке Григорьевка-Пристань Иссык-Кульской области. Шестикратный чемпион и рекордсмен КР. Чуткий и мудрый наставник, для которого спорт больше, чем хобби или работа. Он буквально им живет.

Гладиатор наших дней

- Откуда у вас любовь к спорту?

- От зятька. Когда мне было семь лет, он каждое утро будил меня и заставлял поднимать гантели. Это переросло в занятия тяжелой атлетикой. В школьные годы был призером областных турниров, достиг звания КМС.

- С карьерой штангиста не сложилось?

- Много лет работал водителем - было не до штанги. Но постепенно тяга к ней все возрастала. В 2010-м оборудовал дома спортзал и возобновил тренировки.

Тогда же в стране стали активно развивать пауэрлифтинг. Я решил попробовать себя в нем. Это очень мужественный вид спорта. Те, кто им занимается, заслуживают особого уважения. Настоящие гладиаторы! Выходя на помост, рискуют здоровьем и даже жизнью.

На дебютном чемпионате КР выиграл «бронзу». Сразу появились желающие перенять мой опыт. Стал совмещать личные занятия с тренерской работой. С 2015-го тружусь в Бишкеке.

В 2016-м с первой попытки стал чемпионом Азии, а в 2017-м – мира.

Озарение

- Кого тренируете?

- Молодежь, пенсионеров, высокопоставленных чиновников…

Время сейчас непростое. Пройдитесь по улице - какой негатив исходит от многих людей! Попадая к нам, такие меняются на глазах. Спорт для них становится отдушиной.

Самым юным ученикам лет 15, самому зрелому – 64. Атмосфера в зале дружелюбная. Все на равных и уважают друг друга. Мы как одна семья.

- Слышал, вы автор уникальной методики подготовки атлетов. Долго над ней работали?

- Она явилась мне во сне - словно озарение. Начал использовать, и результаты пошли в гору.

Новичков готовлю по общей программе, приучаю к дисциплине. Тем, кого спорт затягивает, разрабатываю индивидуальный план. Учитываю их возраст, здоровье, метаболизм. Каждый человек уникален. Что хорошо одному, другому гибель.

Развитая мускулатура не гарант успеха. Важна моральная подготовка. Спортсмены могут иметь одинаковые физические данные, но победит тот, у кого лучше настрой.

Смотрели фильм «Первый рыцарь»? Его герой зарабатывал на жизнь, участвуя в боях, и всегда побеждал. Один противник спросил, в чем секрет, и тот ответил: «Когда я дерусь, готов умереть». Вот и я считаю: если ты готов идти до конца, станешь чемпионом. А если в страхе озираешься по сторонам, проиграешь. Каким бы хорошим ни был тренер, успех зависит прежде всего от атлета и его желания чем-то жертвовать.

Секреты здорового духа

- Тяжело быть играющим тренером?

- Конечно. Занимаясь с другими, отдаешь часть себя. Поэтому, готовясь к выступлению, играющие тренеры нередко делают перерыв в работе.

На ЧМ-2017 мои воспитанники Олег Каменев, Самим Мируллоев, Александр Белимов и Камиль Дурсунов завоевали золотые медали. Сам я хотел выступить в двух видах: троеборье и становой тяге. Но, победив в первом, понял, что на второй сил не хватит. Ни моральных, ни физических.

Многие спортсмены после важных турниров попадают в психологическую яму, и их результаты ухудшаются. Вот и я пока не вышел на былой уровень, хотя ЧМ прошел еще в ноябре. Раньше восстанавливался быстрее.

- Какие планы на этот сезон?

- В марте – открытый чемпионат КР, в июне – чемпионат Средней Азии. Оба турнира пройдут в Бишкеке, и я обязательно выставлю на них учеников. Если позволит здоровье, выступлю сам.

Иногда подумываю завершить спортивную карьеру и полностью сосредоточиться на тренерской. Хотя совсем тягать железо не брошу - буду заниматься для здоровья. У меня уже лет 15 сахарный диабет.

- Неужели бывают силачи-диабетики?!

- При физических нагрузках в организме вырабатывается молочная кислота, которая проникает в клетки и питает их. Восполняется недостаток глюкозы и сил, характерный для диабетиков. Тренируясь, я в прямом смысле поддерживаю в своем теле здоровый дух.

Советую диабетикам увлекаться силовыми видами спорта.

О личном

- Как близкие относятся к вашим успехам?

- С женой видимся редко – она осталась на Иссык-Куле. Радует, что с ее стороны нет капризов и недоверия. Она мудрая, все понимает и не мешает мне развиваться как личности.

С поездкой на ЧМ-2017 помогли земляки из родного поселка: поверили в меня и собрали деньги на авиабилеты.

- Уже обжились в столице?

- Тут у меня сестры. Иногда провожу время с ними. Бывает, приходится ночевать в зале. Открываю его в 7.00 и тружусь допоздна. Нет смысла уезжать куда-то на ночь.

- Разве это удобно?

- Жить на работе? С одной стороны, удобно, а с другой - тяжеловато. Временами нужна разрядка.

Дело жизни

- Как разряжаетесь?

- Читаю. Я когда-то был пастором и стараюсь не растерять свою духовность. Библия - моя настольная книга. В ней вся мудрость человечества. Посеешь ветер – пожнешь бурю. Поэтому надо сеять хорошее. Это один из моих девизов.

Вера в Бога помогает мне в спорте.

Фото ИА «24.kg». Чемпион мира и Азии по пауэрлифтингу Виталий Касьяненко. 2018 год

- Интересный у вас жизненный путь.

- Рад, что жизнь свела с руководителями Федерации пауэрлифтинга WPC Дмитрием Дороженко и Гульжаной Нурлаевой. Они душой болеют за этот спорт. Дмитрию бывает очень тяжело, но он все равно вкладывает личные средства в развитие пауэрлифтинга в КР. Я много почерпнул от него как спортсмен и тренер. Такие люди большая редкость, и надо ценить их.

- Будете поднимать тяжести до конца жизни?

- Обречен! Хорошо, что это мое любимое дело. Человека, который занимается тем, что ему нравится, можно назвать счастливым.