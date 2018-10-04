Кыргызстанцы победили на международных соревнованиях по танцам

Кыргызстанцы победили на международных соревнованиях по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Москве завершился турнир «Кубок империи-2018». Участвовали более 1,6 тысячи дуэтов из 19 стран. В категории «Rising Star, взрослые + молодежь, латиноамериканская программа» отечественный дуэт Фарух Мамаджанов — Надежда Бурау стал чемпионом.

Кроме того, в категории «взрослые, европейская программа» Алибек Чолпонбаев и Алина Иванова заняли третье место.

«Этот турнир – один из самых сильных из проводимых в Москве. На нем собирается не очень много пар, но все отличного уровня», — отметили в федерации.