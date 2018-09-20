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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Фото ФФ КР. Национальная сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила ФИФА, опубликовавшая сегодня свежий табель о рангах.

В рейтинге 211 команд. Первое место делят сборные Бельгии и Франции — у обеих по 1 тысяче 729 очков. На третьем — Бразилия (1 тысяча 663). Кыргызстан (1 тысяча 265) идет 91-м.

В предыдущем рейтинге у нас было 1 тысяча 260 очков и 92-е место. С момента его выхода отечественная сборная провела два поединка: сыграла вничью с Палестиной и одолела Сирию. Оба матча прошли в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии-2019.

Соперники сборной КР по Кубку Азии в рейтинге ФИФА занимают следующие места: Южная Корея — 55-е, Китай — 76-е, Филиппины — 114-е.

В следующий раз рейтинг ФИФА выйдет 25 октября.
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