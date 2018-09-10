Сборная Кыргызстана по футболу победила команду Сирии

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня победила команду Сирии.

Товарищеский поединок прошел на столичном стадионе имени Д.Омурзакова и стал для обеих сборных этапом подготовки к Кубку Азии-2019. В первом тайме зрители голов не увидели. По истечении 15-минутного перерыва игра не продолжилась. Причиной стало внезапное отключение освещения. После некоторой паузы его восстановили, однако затем арена вновь погрузилась во тьму. В Федерации футбола КР это объяснили «небольшими техническими проблемами» и пообещали их обязательно устранить. В результате второй тайм начался с опозданием в полчаса.

На 75-й минуте Кайрат Жыргалбек уулу вывел сборную КР вперед. Через четыре минуты сирийцы с пенальти восстановили равновесие. На 85-й минуте Бекжан Сагынбаев установил окончательный счет — 2:1 в пользу отечественной дружины.

Это не первый случай, когда на главном стадионе Бишкека происходит казус с электричеством. В 2015-м на матче КР — Таджикистан на одной из четырех опор освещения на несколько минут погас свет.

Недавно в другом товарищеском матче кыргызстанцы разошлись миром с палестинцами.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ. На групповом этапе отечественная сборная встретится с командами Китая, Южной Кореи и Филиппин.