23:41
USD 69.27
EUR 81.09
RUB 1.01
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу победила команду Сирии

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сегодня победила команду Сирии.

Товарищеский поединок прошел на столичном стадионе имени Д.Омурзакова и стал для обеих сборных этапом подготовки к Кубку Азии-2019. В первом тайме зрители голов не увидели. По истечении 15-минутного перерыва игра не продолжилась. Причиной стало внезапное отключение освещения. После некоторой паузы его восстановили, однако затем арена вновь погрузилась во тьму. В Федерации футбола КР это объяснили «небольшими техническими проблемами» и пообещали их обязательно устранить. В результате второй тайм начался с опозданием в полчаса.

На 75-й минуте Кайрат Жыргалбек уулу вывел сборную КР вперед. Через четыре минуты сирийцы с пенальти восстановили равновесие. На 85-й минуте Бекжан Сагынбаев установил окончательный счет — 2:1 в пользу отечественной дружины.

Это не первый случай, когда на главном стадионе Бишкека происходит казус с электричеством. В 2015-м на матче КР — Таджикистан на одной из четырех опор освещения на несколько минут погас свет.

Недавно в другом товарищеском матче кыргызстанцы разошлись миром с палестинцами.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ. На групповом этапе отечественная сборная встретится с командами Китая, Южной Кореи и Филиппин.
Ссылка:
просмотров: 1436
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанки проиграли второй матч в отборе на чемпионат Азии по футболу
Кыргызстанки уступили на старте отборочного турнира на чемпионат Азии по футболу
«Дордой» победил «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана по футболу
На футбольном матче между сборными Кыргызстана и Сирии погас свет
Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и Сирии
Спортивный календарь с 10 по 16 сентября
Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с командой Палестины
Матч сборных Кыргызстана и Палестины по футболу. Прямая трансляция
Спортивный календарь с 3 по 9 сентября
Спортивный календарь с 27 августа по 2 сентября
Популярные новости
Криштиану Роналду спародировал журналиста за&nbsp;его спиной Криштиану Роналду спародировал журналиста за его спиной
Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по&nbsp;кикбоксингу Боец Дастан Шаршеев стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу
На&nbsp;футбольном матче между сборными Кыргызстана и&nbsp;Сирии погас свет На футбольном матче между сборными Кыргызстана и Сирии погас свет
Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и&nbsp;Сирии Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и Сирии
Бизнес
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще
O!TV: новые каналы для просмотра онлайн! O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!
Во&nbsp;Всемирный день чистоты в&nbsp;трех филиалах ОАО &laquo;МАМ&raquo; прошел субботник Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник
Новая Акция в&nbsp;O!Store: СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!