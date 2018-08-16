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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила 92-е место в рейтинге ФИФА

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу сохранила 92-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

В прошлый раз рейтинг публиковался 7 июня. Обновленную версию ФИФА собиралась выпустить в июле, после чемпионата мира, однако в последний момент перенесла это на сегодня. Подсчет очков сборных в рейтинге теперь ведется по новому принципу — более объективному, по мнению ФИФА. К примеру, страны — организаторы чемпионатов более не будут страдать от неучастия в отборочных матчах и, соответственно, невозможности набирать очки.

Вверху рейтинга изменение: на первое место вышла сборная Франции (1 726 очков). Следом идут Бельгия (1 723) и Бразилия (1 657). Германия (1 561), провалившая ЧМ, с первого места опустилась на 15-е. Россия (1 410) поднялась с 70-го на 49-е, и это лучший прорыв среди всех команд в рейтинге.

Сборная КР, как и в прошлый раз, на 92-й строчке. Только теперь у нее не 363 очка, а благодаря новой системе 1 260.

В следующий раз рейтинг выйдет 20 сентября.
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