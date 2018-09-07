Сборная Казахстана стала бронзовым призером турнира по кок-бору на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

Сегодня в поединке за третье место она уверенно победила команду Москвы – 17:1.

Казахстанцы наряду с кыргызстанцами считались главными фаворитами турнира. Однако могли и не сыграть на нем. На поединок первого тура они не вышли, выразив недовольство некоторыми организационными моментами. Позднее ситуацию уладили.

В результате с учетом сегодняшнего матча Казахстан провел на ВИК четыре игры. На групповом этапе разгромил Красноярск (15:3) и США (20:9), а в полуфинале неожиданно уступил Узбекистану (4:5).

В 18.00 на ипподроме Чолпон-Аты начнется матч за «золото», в котором сразятся сборные КР и Узбекистана.