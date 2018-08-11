12:31
USD 68.19
EUR 78.12
RUB 1.02
Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (69)

Манас Ниязов. Секреты звезды кок-бору

Фото из архива М.Ниязова. На соревнованиях

Манас Ниязов — лидер сборной Кыргызстана, лучший бомбардир и игрок многих турниров по кок-бору. Мало кто из спортсменов в стране сравнится с ним по популярности. Его, и правда, есть за что почитать: выступает всегда с максимальной самоотдачей, обладает харизмой и неповторимым стилем игры. В 2016—м он внес весомый вклад в триумф сборной на II Всемирных играх кочевников. Сейчас готовится к III ВИК. О своей любви к кок-бору, принципиальном соперничестве с казахстанцами и жизни в ранге знаменитости Манас Ниязов рассказал 24.kg.

Ему 25 лет. Живет на юге Кыргызстана, выступает за ошский «Достук». Один из немногих спортсменов в стране, имеющий фан-клубы. Во время подготовки этого интервью сложилось впечатление, что он устал от внимания журналистов. Но для нас нашел время.

Привычка побеждать

— Что вас привлекло в кок-бору?

 Пошел по стопам братьев Жаныша и Байыша, которые уже давно им увлекаются. В 10 лет стал выступать на небольших турнирах. Только не по кок-бору, а по его разновидностям, где каждый сам за себя. В командном кок-бору дебютировал в 16 лет.

Это наша национальная игра, спорт настоящих джигитов. Я вырос, катаясь на лошадях, и с детства их люблю. Нравятся ощущения, когда мчишься верхом и ветер дует в лицо.

— На вид это жесткий и даже жестокий вид спорта. У вас бывают травмы?

— Ни одной серьезной не было.

Для зрителей кок-бору действительно выглядит жестокой игрой, но в реальности это не так. Стараемся избегать сильных столкновений с соперниками. И, кстати, во время игр не чувствуем боли. Спортсмены в азарте борьбы могут невольно ударить друг друга камчой. Один раз мне сильно досталось! Осознал это лишь после окончания матча.

— Забивая голы, вы нередко летите в тай-казан вместе с тушей. Даже тогда не больно?

— Нет. К этому, как и к ударам камчой, мое тело уже привыкло.

Друзья и соперники

— Какие воспоминания от и II Всемирных игр кочевников?

— Во время первых меня никто не знал, и в сборную Кыргызстана меня не приняли. Сказали, что молодой и неопытный.

На II ВИК мы стали чемпионами, крупно победив в финале сборную Казахстана.

— Есть мнение, что с тех пор казахстанцы лично вас боятся. Сильно вы им подпортили нервы.

— Было время, они на меня немного обижались. Но у нас нет вражды.

На чемпионате мира-2017 мы им уступили.

— Если бы вы поехали на ЧМ, результат был бы другим?

— Трудно сказать. Это спорт. Наша сборная выступала на чужом поле. Возможно, ребята чуть-чуть не так настроились.

На предстоящих Всемирных играх кочевников мы нацелены только на победу. Проблем с мотивацией нет. Усердно тренируемся. Провели 10 дней в Чункурчаке и направились на Иссык-Куль. Будем заниматься там до сентября.

— В сборной КР с вами играют ребята из нескольких клубов. Легко ли находите с ними общий язык?

— Бывает, на местных турнирах мы с игроками из других команд в пылу борьбы ссоримся. Но после матчей обнимаемся, поздравляем друг друга. Не забываем, что это игра. Конфликтов между нами нет. Приезжая в сборную, тренируемся и выступаем как единый организм. Понимаем, что вместе защищаем честь страны.

Золотой парень

— Изменилась ли ваша жизнь после того, как прославились?

— Меня стали приглашать сниматься в рекламе, кроме этого, ничего особенно не изменилось. По-прежнему живу в селе. Я ведь не только спортсмен, но и депутат сельского кенеша.

В 2018 году, после Всемирных игр кочевников, собираюсь жениться.

— Еще долго будете радовать поклонников своей игрой?

— Пять-шесть лет точно. Буду выступать в Кыргызстане и на международных соревнованиях. Потом, наверное, перейду на другую работу. Не так давно по своему желанию отслужил в армии.

Есть байкешки, которые и в 40 лет играют. А в тех видах кок-бору, где каждый сам за себя, иногда встречаются аксакалы 80-90 лет. Нашим видом спорта можно заниматься всю жизнь.
Ссылка:
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирные игры кочевников. На изготовление роликов потратят 3,5 миллиона сомов
Президент ознакомился с подготовкой ко Всемирным играм кочевников
Появился первый клип на саундтрек к новому кыргызскому фильму «Кок-бору»
Всемирные игры кочевников будут освещать более 200 СМИ
Всемирные игры кочевников. На декорации потратят более 8,5 миллиона сомов
Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов
ВИК. На иссык-кульской трассе введут ограничения для проезда транспорта
Игры кочевников. Милиция перейдет на повышенную степень боеготовности
К Всемирным играм кочевников обустроят газон при въезде в Балыкчи
Игры кочевников. Сколько потратят на банкет для руководителей делегаций
Популярные новости
Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов
Легкоатлетка из&nbsp;Кыргызстана пробилась на&nbsp;Олимпийские игры Легкоатлетка из Кыргызстана пробилась на Олимпийские игры
Кыргызстанец впервые преодолел экстремальный триатлон Norseman Кыргызстанец впервые преодолел экстремальный триатлон Norseman
Ошский EREM крупно проиграл во&nbsp;втором туре чемпионата Азии по&nbsp;футзалу Ошский EREM крупно проиграл во втором туре чемпионата Азии по футзалу
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу