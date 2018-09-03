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Спорт

Спортивный календарь с 3 по 9 сентября

30 августа — 9 сентября. Международные соревнования по футболу. Санкт-Петербург (Россия)

Традиционный турнир посвящен памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Участвуют восемь юношеских сборных, в том числе представители Кыргызстана.

2-8 сентября. III Всемирные игры кочевников. Иссык-Кульская область

Ожидается участие двух тысяч атлетов из 80 стран. В программе 37 видов спорта. О потенциальных звездах этих состязаний можно прочитать здесь и здесь.

6 сентября. Товарищеский матч по футболу. Бишкек, стадион имени Д. Омурзакова, 20.00

Сборная Кыргызстана — сборная Палестины

Для отечественной команды этот матч — один из этапов подготовки к Кубку Азии-2019.

8 сентября. Международные соревнования UFC 228 по смешанным единоборствам. Даллас (США)

Запланировано 14 боев. Гвоздь программы — поединок за титул чемпионки UFC между Никко Монтано (США) и Валентиной Шевченко (Кыргызстан).
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