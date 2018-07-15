Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу.

В финальном поединке французы со счетом 4:2 одолели хорватов. У победителей результативные удары нанесли Антуан Гризманн (38-я минута, с пенальти), Поль Погба (59-я минута) и Килиан Мбаппе (65-я минута). У проигравших два мяча забил Марио Манджукич — на 18-й минуте в свои ворота, а на 69-й — в чужие. Также отличился Иван Перишич (28-я минута).

Франция стала чемпионом мира во второй раз в своей истории. Ранее она побеждала на ЧМ-1998. Для Хорватии «серебро» на нынешнем турнире — лучший результат за все время выступлений на мундиалях. Прежде ее наивысшим успехом была «бронза» на том же ЧМ-1998.

Днем ранее бронзовым призером ЧМ-2018 стала сборная Бельгии.

Мундиаль проходил в России. Итоговая таблица и сетка плей-офф — здесь.