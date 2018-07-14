Сборная Бельгии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу.

Мундиаль продолжается в России. Сегодня состоялся поединок за третье место, в котором бельгийцы со счетом 2:0 одолели англичан. Голы забили Томас Менье (4-я минута) и Эден Азар (82-я).

Это лучшее достижение бельгийцев за всю историю их выступления на чемпионатах мира. Ранее самым успешным для них был ЧМ-1986, где они заняли четвертое место.

Завтра пройдет финальный поединок ЧМ, в котором сразятся сборные Франции и Хорватии. Расписание и сетка плей-офф — здесь. Желающим проверить свои познания в истории чемпионатов мира — сюда.