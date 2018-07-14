Кыргызстанка Ксения Палкина выиграла международный турнир по теннису. Об этом сообщил сайт международной федерации данного вида спорта.

Фото К.Палкиной. Ксения Палкина (справа) с партнершей на турнире в Алматы

Состязания завершились 13 июля в Алматы (Казахстан). В одиночном разряде Ксения Палкина одолела казахстанку и двух россиянок. В матче за выход в финал наша спортсменка уступила еще одной представительнице РФ, будущей чемпионке одиночного разряда Дарье Кружковой.

Интересно, что в парном разряде Палкина и Кружкова выступали в дуэте. Они выиграли четыре поединка из четырех и заняли первое место.