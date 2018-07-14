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Спорт

Ксения Палкина выиграла международный турнир по теннису

Кыргызстанка Ксения Палкина выиграла международный турнир по теннису. Об этом сообщил сайт международной федерации данного вида спорта.

К.Палкиной
Фото К.Палкиной. Ксения Палкина (справа) с партнершей на турнире в Алматы

Состязания завершились 13 июля в Алматы (Казахстан). В одиночном разряде Ксения Палкина одолела казахстанку и двух россиянок. В матче за выход в финал наша спортсменка уступила еще одной представительнице РФ, будущей чемпионке одиночного разряда Дарье Кружковой.

Интересно, что в парном разряде Палкина и Кружкова выступали в дуэте. Они выиграли четыре поединка из четырех и заняли первое место.
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