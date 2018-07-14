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Спорт

Чемпион ММА Тилек Жээнбеков: Однажды брошу вызов самому Емельяненко

Фото из архива Т.Жээнбекова. Боец ММА, чемпион мира (по версии WEF) Тилек Жээнбеков

Тилек Жээнбеков — знаковая личность для смешанных единоборств Кыргызстана. В свое время он кровью и потом ковал авторитет наших ММА на международной арене и по сей день в обойме лучших. Благодаря своим габаритам и яркой манере ведения боя влюбил в себя многих болельщиков. В 2018-м стал чемпионом мира среди профессионалов по версии WEF. Через неделю у него важный бой в Корее. В какой форме он к нему подходит, как оценивает свою карьеру и какие ставит цели, чемпион рассказал ИА «24.kg».

Он родился в 1989-м в селе Чат-Базар Таласской области. Его рост — 197 сантиметров, вес — 115 килограммов. Отучился в КГУСТА на инженера-программиста.

Детская мечта

— В кого вы такой крупный?

— В предков по материнской линии.

— Вам бы в баскетбол играть.

— Играл в школе. А еще в волейбол и футбол. Там, где рос, секций по ММА не было. Иначе бы записался: с детства мечтал выступать в клетке.

— Были кумиры?

— Смотрел по телевизору бои боксеров Мохаммеда Али и Майка Тайсона, звезд ММА Федора Емельяненко и Мирко Крокопа. Они мотивировали меня заняться единоборствами.

В 2006-м поступил в Бишкеке в вуз и записался на кикбоксинг в клуб «Гермес-Профи». Тогда же занялся боевым самбо. На одной из тренировок встретил агая Кенжебека Чекирова. Он привил мне любовь к грэпплингу и обучил ММА. По сей день вместе пашем.

из архива Т.Жээнбекова
Фото из архива Т.Жээнбекова. Со своим тренером Кенжебеком Чекировым

Послужной список

— Какие воспоминания от раннего этапа карьеры?

— Ради практики пробовал себя во многих единоборствах. Побеждал на чемпионатах КР и международных турнирах среди любителей по боевому самбо, рукопашному бою, кулатуу и грэпплингу UWW.

В 2009-м стал профи. Сейчас хорошо: у тебя лишь один бой за вечер. А тогда, бывало, проводили четыре. Дерясь в таком напряженном формате, стал чемпионом Азии и Евразии по панкратиону.

Побеждал на местных соревнованиях по вале-тудо. В 2016-м стал чемпионом Азии по грэпплингу ADCC и после этого полностью сосредоточился на ММА. Каждые два-три месяца бои. В 2017-м выиграл главный поединок на турнире «Битва титанов» в Курске.

— Согласно веб-порталу Sherdog, ведущему статистику выступлений бойцов-профессионалов, на сегодня у вас четыре победы в ММА. По-моему, их куда больше.

— Этот портал стал фиксировать результаты кыргызстанцев лишь три-четыре года назад. Когда я начинал, такого не было, и многие мои победы остались неучтенными. Сейчас ищу запись одного из своих старых успешных боев, чтобы отправить на Sherdog и добавить к послужному списку.

— Какой бой для вас самый памятный?

— В 2015-м дрался в Москве за чемпионский пояс одной из организаций. Бой получился тяжелым: я допустил несколько мелких ошибок, повлиявших на его исход, и проиграл по очкам. Это было для меня хорошим уроком.

В расцвете сил

— Весной состоялся ваш долгожданный дебют в WEF. Довольны тем, как все сложилось?

— А как же! В марте выиграл чемпионский пояс в бою с украинцем Юрием Проценко, а в мае защитил его в схватке со шведом Маликом Тамбе. Оба раза победил техническим нокаутом.

— Тяжело дался пояс?

— Среди профессионалов легких боев не бывает. Те, кто выступает в клетке, умеют немало. Малейшая ошибка может привести тебя к нокауту и поражению.

— Изменилась ли жизнь после того, как стали чемпионом?

— Жить в какой-то мере стало проще. Многие узнают на улице, новые знакомые сразу оценивают меня положительно.

Источник вдохновения

— Есть семья?

— Жена и двое детей. Одному ребенку два года, второму два месяца. Свои победы посвящаю им.

— Успеваете уделять им время?

— Стараюсь.

— Супруга не боится за вас, когда деретесь?

— Конечно, боится. Но, в то же время, всегда поддерживает морально. Это для меня очень важно.

— Применяли силу вне клетки?

— Нет. Я тяжеловес и одним ударом могу убить человека. Лучше сдержаться и избавить от проблем себя, свою семью и команду.

— Как проводите досуг?

— Бегаю в горах. Это для меня и отдых, и дополнительный способ укрепить выносливость.

из архива Т.Жээнбекова
Фото из архива Т.Жээнбекова. На тренировке

План победы

— Скоро у вас поединок в Сеуле.

— Да, 23 июля проведу соглавный бой на турнире под эгидой Angels FC. Мой соперник — экс-чемпион этой организации, крепкий кореец Жун Су Лим. У него за плечами 12 побед в 21 бою. Если выиграю, в следующий раз буду драться за пояс Angels FC.

— Как готовитесь?

— Строго по плану. По будням провожу по две тренировки. По утрам или бегаю, или занимаюсь кроссфитом (через день). Это укрепляет дыхательную систему и функциональную подготовку, что для бойца моей комплекции очень важно. По вечерам отрабатываю приемы борьбы, провожу спарринги. У своего тренера Кенжебека Чекирова оттачиваю навыки грэпплинга. А у наставника Акжола Ажибекова практикуюсь в боксе и кикбоксинге. Он мне с 2015 года помогает.

По субботам тренируюсь только утром. Вечером баня.

из архива Т.Жээнбекова
Фото из архива Т.Жээнбекова. С тренером по боксу Акжолом Ажибековым

— Тяжеловесам в КР часто не хватает спарринг-партнеров.

— Для меня это тоже проблема. На тренировках по боксу мне помогает первый номер сборной КР Сергей Паренко, по грэпплингу — мои товарищи из клуба Fighter KG Жолон Айдаров и Бексултан Омурзаков. Но они все равно легче меня. Найти здесь того, кто бы точно соответствовал мне по габаритам, невозможно.

— В 2017-м видел вас на чемпионате КР по боксу.

— Это был мой первый турнир в данном виде спорта. Решил выступить из-за нехватки спарринг-партнеров и для практики. Надеюсь, смогу и дальше это делать. Бокс мне очень нравится — помогает чувствовать дистанцию. Иногда жалею, что сразу не стал боксером.

— Как вы с таким графиком успеваете работать?

— Спорт — моя работа. Но так было не всегда. Раньше трудился как все, копил деньги и ездил на зарубежные турниры за свой счет. Бойцов ММА тогда никто не знал. Теперь же благодаря вам, СМИ, ситуация изменилась. Этот вид спорта очень популярен, бойцы узнаваемы, и тех средств, что я зарабатываю на турнирах, на жизнь хватает.

На уровень выше

— С кем хотели бы сразиться в будущем?

— Давно мечтаю о поединке с Александром Емельяненко (братом Федора) и экс-чемпионом UFC Андреем Орловским. Сейчас моя подготовка до них пока не дотягивает. Думаю, через два-три года ситуация изменится, и тогда смогу бросить им вызов.

В сентябре-октябре планирую уехать с семьей в США. Буду там жить, заниматься ММА и выступать на турнирах.

— Выступать за КР?

— Конечно!

— Куда именно хотите поехать?

— В штат Огайо. Ведем переговоры с легендой UFC Стипе Миочичем. В 2016-2018 годах он трижды защищал пояс чемпиона, таких тяжеловесов до него в этой организации не было. Хочу тренироваться с ним. Уверен, он поможет мне пробиться в UFC и вписать свое имя в историю ММА.

— Успеете? Вам уже 29 лет.

— Это легковесам чем дальше, тем труднее. А мне и до 40 можно выступать, лишь бы здоровье позволяло. Для этого нужно правильно тренироваться и принимать необходимые витамины.

— И, наверное, избегать травм.

— Нас учат этому с первых тренировок. Но как бы мы ни старались, совсем без травм не получается. Когда-то ломал на турнирах руки и ноги.

Сейчас здоровье хорошее. Я в отличной форме.

— А как же ваш агай? В Америке ведь нет таких, как он.

— Буду периодически приезжать в КР и навещать его.

Согласитесь, и в спорте, и во многих других сферах жизни в США уровень выше. Хочу посмотреть, смогу ли ему соответствовать.

из архива Т.Жээнбекова
Фото из архива Т.Жээнбекова. Тилек Жээнбеков вне спортивной арены

Гладиаторы в клетке

— О чем еще мечтаете?

— Когда спорт все же придется оставить, хочу служить своей стране. Надеюсь, к тому времени добьюсь широкого признания, и оно в этом поможет. Хочу, чтобы в Кыргызстане был порядок, народ был един, а глава государства выполнял свои обещания.

— Он, кстати, не ваш родственник?

— Однофамилец.

— Вы, Бусурманкул Абдибаит уулу и несколько других наших бойцов все увереннее смотритесь на международной арене. Благодаря чему?

— Благодаря Всевышнему и нашему наставнику Кенжебеку Чекирову. А еще благодаря своему характеру. Предки у нас были воинами, а мы — современные гладиаторы.
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