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Спорт

Бексултан Омурзаков: Наши бойцы ничем не хуже мировых звезд!

Фото ИА «24.kg». Мастер боевых искусств, победитель турниров по грэпплингу, панкратиону, ММА и джиу-джитсу Бексултан Омурзаков

В июле в Кыргызстане прошли чемпионаты страны по грэпплингу и панкратиону. Бексултан Омурзаков в течение двух дней выиграл два «золота» и «серебро», показав, что находится в отличной форме. Не за горами главные международные старты. О подготовке к ним, главных вехах в своей биографии и крепкой дружбе наших бойцов титулованный спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Омурзаков родился в 1989 году в Сулюкте. В детстве увлекался борьбой на поясах, баскетболом и волейболом. После школы уехал в Калининград учиться на юриста. Ничто не предвещало бурной спортивной карьеры…

Борец-молодец

— Как попали в большой спорт?

— На первый же урок физкультуры в вузе пришли тренеры-селекционеры, и я им приглянулся — пригласили в секцию по вольной борьбе. Тогда все и началось. В зале, где занимался, было много известных борцов (например, Алексей Крупняков, выступавший за сборную КР) и хорошие тренеры. Я делал успехи: побеждал и был призером городских и областных состязаний.

Каникулы проводил в КР и вместе с приятелем продолжал заниматься вольной борьбой. Однажды кто-то посоветовал нам сходить в зал к тренеру КенжебекуЧекирову и попробовать себя в боях без правил. Я был не против. И уже через месяц выиграл чемпионат КР. Потом каждый раз, приезжая на каникулы, занимался у Чекирова. В 2012-м окончил вуз, обосновался в Бишкеке и сосредоточился на спортивной карьере.

С тех пор освоил грэпплинг (по версиям ADCC и UWW), джиу-джитсу, панкратион, ММА… Успешно выступал на турнирах под эгидой JFC, WEF, AlashPride. Выиграл «золото» на чемпионате Азии-2013 по джиу-джитсу (IBJJF) и ЧА-2016 по панкратиону, «серебро» и «бронзу» на чемпионате мира-2014 по NAGA-грэпплингу. Много раз становился чемпионом КР. Выступаю среди любителей и профессионалов. Своим основным видом считаю грэпплинг.

— Как вам удалось на чемпионате КР-2017 за два дня завоевать три медали?

— В первый день выступал на турнире по грэпплингу в двух весовых категориях: своей (92 кг) и абсолютной (свыше 100 кг). Во второй — по панкратиону. Схваток было так много, что боролись до часу ночи. Выходил на ковер около 15 раз. Было тяжеловато. Но я решил: раз начал, надо биться до конца.

— Конкуренты крепкие?

— С каждым разом все крепче. Грэпплинги ММА в КР здорово развиваются, и массовость растет. Ребята тренируются, прогрессируют. Расслабляться и недооценивать их нельзя.

— Есть принципиальные соперники?

— Нет. Но всегда хочется биться с сильнейшими, известными бойцами.

— Среди профессионалов драться прибыльно?

— С гонорарами у нас дело обстоит не очень хорошо. До такой степени любим спорт, что даже на профессиональных турнирах порой деремся бесплатно.

В общем, одним лишь спортом у нас не проживешь. Работаю на себя и параллельно веду тренировки в родном клубе FighterKG. У меня своя группа.

— Какой тогда стимул выступать среди профи?

— Хочу заключить контракт и драться за границей на больших турнирах под эгидой OneFC, RoadFC, ACB. И, конечно, в UFC. Думаю, каждый боец мечтает попасть туда.

Кредо чемпиона

— Чем увлекаетесь, кроме спорта?

— Особых увлечений нет. Всего себя отдал спорту. На первом месте — тренировки.

— Женаты?

— Пока нет. Планирую жениться к осени.

— Травмы получали?

— В большом спорте без этого никак. Травмировал мениск — два раза оперировали колено. Ломал палец. Были и другие травмы, из-за которых приходилось прерывать тренировки на месяц-два.

— В жизни приемы из единоборств применяли?

— Я не конфликтный человек, и даже если сильно провоцируют, всегда стараюсь уходить от стычек. Увы, бывают безвыходные ситуации. Но на 100 процентов в такие моменты не выкладываюсь.

— У вас был образец для подражания?

— У меня два старших брата. Когда был маленьким, один занимался борьбой, а другой боксом (правда, непрофессионально). Глядя на них, всегда хотел стать таким же сильным и уверенным в себе.

Играя в баскетбол, восхищался Майклом Джорданом. Сейчас кумиров нет. Но есть легенды, которых уважаю: Мохаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвейзер, Конор Макгрегор, Джон Джонс, Андерсон Силва. Бойцы из Кыргызстана, кстати, ничем не хуже. Способны дать отпор любому противнику и добиться больших успехов. Нас много куда приглашают. Но у нас есть проблема: много раз должны были ехать на соревнования, но из-за нехватки финансов оставались дома.

Сплоченная команда

— В этом сезоне за рубежом бились?

— В мае—июне был месяц Рамазан; я отдыхал и держал пост. Потом сразу поехал в Москву на турнир по кулатуу эртаймаш. Как капитан FighterKG, базовой команды для сборной КР, регулярно езжу на турниры, где участвуют наши бойцы. Секундировал Мырзамидину Пазылову (и он выиграл схватку), а потом выступил сам. Было тяжело, так как долго не тренировался. Но за счет опыта победил.

— Где еще выступите?

— В начале сентября в Астане пройдет ЧА по грэпплингу (UWW), в октябре — ЧМ в Баку. Мировое первенство по панкратиону состоится в Сочи, а азиатское — в Бишкеке. Собираюсь выступить везде. Цель всегда одна — первое место. Надо хорошенько подготовиться. Главное, чтобы без травм. Обязательно нужно провести выездные сборы хотя бы на Иссык-Куле.

На сборах тренируемся дважды в день. В это время важно соблюдать режим, диету и принимать витамины. Утром — кроссфит и бег, вечером — спарринги. Делаем упор на выносливость.

— Что входит в обязанности капитана команды?

— Ребят у нас много — два-три зала по городу. В одиночку тренеру за всеми уследить нелегко. Я всегда рядом и помогаю ему. В первую очередь отвечаю за дисциплину.

В команду входят Тилек Жээнбеков, Бусурманкул Абдибаит уулу, Мырзамидин Пазылов, Адилет Мусаев, Нурбек Жаныбаев, Жолон Айдаров — все ребята именитые. Растет талантливое поколение. Некоторым по 10–12 лет, а они уже многократные чемпионы КР.

 — Команда дружная? 

— Видели ее эмблему? На ней семь звезд, символизирующих области Кыргызстана. В команде ребята из всех регионов. Мы как одна семья. Ни по каким признакам не делимся и никого не обижаем. Обращаемся друг к другу на «будьте любезны». Дисциплина на первом месте! Поддерживаем друг друга не только морально. Например, если у кого-то проблемы с учебой, помогаем их решить. 

Так воспитал нас Кенжебек Чекиров, за что ему огромное спасибо. Лично мне он как отец. Без него, наверное, не достиг бы таких успехов в спорте. С ним можно поделиться любой проблемой, и он всегда подскажет, направит на верный путь. Уверен, под его руководством наши бойцы одержат еще много ярких побед!

 
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