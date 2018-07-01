Это сенсация. Сборная России по футболу победила Испанию на чемпионате мира

Сборная России по футболу победила команду Испании на чемпионате мира.

Команды встречались в рамках 1/8 финала мундиаля. Испанцы вышли вперед на 12-й минуте после того, как мяч от ноги Сергея Игнашевича влетел в ворота российской команды. На 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти сравнял счет. Во втором тайме зрители голов не увидели. В дополнительное время (два тайма по 15 минут) футболисты обеих команд также не смогли поразить ворота друг друга.

Судьбу игры решила серия пенальти. Итог — 4:3 в пользу сборной России.

ЧМ проходит в РФ. Чуть позже состоится еще один матч 1/8 финала: Хорватия — Дания. Его победитель в следующем круге сыграет с командой России. Накануне прошло два поединка. Расписание и сетка плей-офф — здесь.