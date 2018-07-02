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Спорт

Кыргызстанцы победили на международном фестивале шахмат

Кыргызстанцы успешно выступили на международном шахматном фестивале «Иссык-Куль-2018», завершившемся в Чолпон-Ате. Об этом ИА «24.kg» сообщил организатор состязаний Дамиль Токтогонов.

Фестиваль проводился в 18-й раз. Участвовали около 170 шахматистов из КР, Казахстана и Узбекистана. Рейтинговый турнир среди мужчин выиграл Руслан Съездбеков (КР), среди женщин — Хилола Абдукаримова (Узбекистан).

Среди девочек в категории до шести лет первенствовала Эльноза Хасанова (Узбекистан), до восьми лет — Айжан Съездбекова, до 10 лет — Ангелина Агалыкова, до 12 лет — Айиза Орозбекова (все из КР), до 14 лет — Анна Браткова (Казахстан).

Среди мальчиков до восьми лет лучшим стал Умаржон Бахадиров, до 10 лет — Алихон Аласхонов, до 12 лет — Хадиятилло Мухаммедов (все из Узбекистана), до 14 лет — Азиз Дегенбаев (КР).

Кроме того, в рамках фестиваля прошло множество блиц-турниров и состязания по быстрым шахматам. «Программа была насыщенной — участники остались довольны», — отметил Дамиль Токтогонов.

«В июле на Иссык-Куле пройдет фестиваль Karakol Open-2018 и мемориал Дупена Дербишева», — добавил он.
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