Команда мечты. Как отец восьмерых детей воспитал шахматистов-чемпионов

Фото ИА «24.kg». Съездбек Таштекеев с детьми-шахматистами

В наше время и одного ребенка вырастить непросто, а Съездбек Таштекеев с супругой справляется с восемью! Шестеро из них шахматисты: 17-летний Арзыбек, 15-летний Руслан, 13-летний Алмаз, 12-летняя Назира, семилетняя Айжан и пятилетний Нурсултан. Недавно на чемпионате Азии Айжан выиграла «золото» и «серебро», а Руслан — «бронзу». Как воспитать чемпионов и каково быть многодетным отцом, глава семьи рассказал ИА «24.kg».

Съездбеку Таштекееву 44 года. В 1998-м окончил филологический факультет КГНУ. Работает ведущим специалистом в Первомайской районной администрации мэрии Бишкека. Не играют в шахматы лишь две дочери, самые крошечные. Сейчас в семействе ждут рождения девятого ребенка.

Жизнь — игра

— В чем прелесть шахмат?

— Они очень похожи на жизнь: в них надо планировать на много ходов вперед и порой чем-то жертвовать. А еще это гимнастика ума, развивающая логику и математические способности.

Я играл в шахматы в детстве и на долгие годы сохранил о них добрую память. Когда стали подрастать сыновья, решил, что для общего развития им шахматы не помешают.

Поначалу занимались непрофессионально. Не прошло и полугода, выставил их на чемпионате КР. Почувствовал, что могут победить, и не ошибся. Алмаз занял первое место, Руслан — второе, Арзыбек — третье. Порадовал и результат, и то, как уверенно они смотрелись в играх с более опытными соперниками. «Почему бы не показать себя на международной арене?» — решили мы и стали заниматься серьезно.

С тех пор прошло около восьми лет. Родились другие дети. Смотрели на успехи старших братьев, и интерес к шахматам у них появлялся сам собой.

— Много трофеев выиграли?

— Арзыбек — трехкратный чемпион страны, Алмаз — шестикратный (плюс бронзовый призер ЧА в командном зачете). Руслан — восьмикратный чемпион КР, трехкратный чемпион Азии, победитель Всемирных игр юных соотечественников, самый молодой мастер спорта в истории кыргызских шахмат (стал им в 13 лет), один из самых молодых участников Всемирной шахматной олимпиады-2016. В девять лет выиграл международный турнир в Элисте, и нам предложили отдать его в шахматную академию Калмыкии. Но поставили условие: поскольку ребенок маленький, надо, чтобы мама или папа пожили с ним полгода. У нас такой возможности не было.

Назира в пятилетнем возрасте победила в отборе на ЧА, но из-за финансовых трудностей не поехала. Через два года история повторилась. Это повлияло на ее психологию. В КР идет в тройке лучших, но чемпионкой пока не была.

Айжан играет с трех лет. Двукратная чемпионка КР. Очень амбициозная: хочет стать самым юным гроссмейстером в истории мировых шахмат. На ЧА-2016 завоевала «серебро», но самым удачным для нее, конечно, стал ЧА-2018.

Нурсултан влился в ряды шахматистов около года назад. Почти сразу выиграл международный турнир на Иссык-Куле.

Фото ИА «24.kg». Съездбек Таштекеев на фоне наград своих детей

В домашних условиях

— У каких тренеров занимаются ребята?

— С Айжан ради практики раз в одну-две недели ходим в секцию к Азизу Умарбекову. Это замечательный наставник. Его вклад в успехи дочери неоценим. А так своих детей тренирую сам. Составляю график, расписываю программу занятий — все как положено. Много времени уделяем теории, изучаем специальную литературу. Зимой сидим дома, а когда теплеет, ставим у ворот юрту и занимаемся в ней. Уютно и прохладно. Дети в восторге!

Арзыбек и Руслан уже сами тренеры. После школы идут зарабатывать деньги. Я сказал: «Может, вам еще рано трудиться? Главное для вас сейчас — учеба». Но они сами хотят. Это помогает им развиваться как шахматистам и личностям. Чувствуют ответственность за учеников и добросовестно выполняют свои обязанности.

— Семейные турниры устраиваете?

— Конечно. Ребятам это в удовольствие. Соперничество друг с другом помогает им быстрее прогрессировать.

Фото из архива Арзыбека Съездбекова. Арзыбек Съездбеков с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым. 2016 год

Ответственный выбор

— Какие эмоции от выступления ребят на ЧА-2018?

— Радость и гордость. Это не только их победа, но и всех кыргызстанцев. Но надо двигаться дальше. В октябре в Испании пройдет чемпионат мира. Очень хочу, чтобы хотя бы Айжан там выступила. Вижу у нее огромное желание победить. Вернулась с ЧА и, не отдыхая, села за шахматные учебники. Перед ЧМ будем тренироваться с удвоенной энергией. Правда, не знаю, сможем ли туда поехать. Нужно искать деньги на дорогу.

— Разве федерация не возит лидеров на крупные турниры?

— Лишь на один из двух: на ЧА или ЧМ. Как чемпионка КР, Айжан имела право выбрать, куда поехать, и предпочла ЧА. Федерация приобрела авиабилеты, а ряд сопутствующих расходов лег на мои плечи. За троих детей — участников ЧА отдал $750. Для бюджетника это серьезные деньги. Хлопотал, стучал в двери, влез в долги.И так каждый раз. Радуюсь, когда дети выигрывают отборочный турнир, но затем переживаю, где найти спонсоров. Сейчас это очень непросто.

Было бы желание...

— Еще есть проблемы?

— Чтобы расти, набираться опыта и стабильно показывать хорошие результаты, спортсмену нужно регулярно ездить на международные турниры. Хотим попробовать себя в Европе и России, но из-за отсутствия средств не можем выехать даже в Казахстан. Выступаем только на ЧА или ЧМ.

Айжан съездила лишь на три зарубежных турнира за три года — на чемпионаты Азии 2016, 2017 и 2018 годов. Результаты вы знаете. Будь у нее и других моих детей больше международного опыта, выступали бы еще лучше.

— Можно ли накопить опыт на местных соревнованиях?

— Из серьезных турниров в Бишкеке только чемпионат КР и Кубок президента. Остальные коммерческие.

У шахматисток, с которыми Айжан встречалась на ЧА, личный рейтинг составляет 1 200-1 400 очков. А у нее всего 1 076. Ей негде его повышать — в КР почти нет рейтинговых соревнований. Это большая проблема. Набрать очки можно лишь в первой лиге, проводимой раз в год. В 2018-м из-за особенностей регламента не все мои дети смогли в ней участвовать.

При желании несколько из уже имеющихся в КР турниров можно сделать рейтинговыми. Успешное выступление на них обеспечит многим игрокам более интенсивный рост и приблизит к званию гроссмейстера.

Фото из архива С.Таштекеева. Руслан Съездбеков получает награду на Всемирных играх юных соотечественников-2017

Самые счастливые

— Ваши дети хорошо учатся?

— Арзыбек и Алмаз — ударники, а Руслан, Назира и Айжан — отличники. Руслан — победитель школьной Олимпиады по математике.

Все хотят окончить школу с золотыми медалями.

— Капризничают?

— Не без этого. Они же дети. Имеют право! Я к этому отношусь спокойно.

— Хулиганят?

— Одно время соседи часто жаловались на шалости Арзыбека, Руслана и Алмаза. Спорт помог ребятам направить энергию в нужное русло.

— Чем-то, кроме шахмат, увлекаются?

— Дочки играют на пианино и комузе, а мы с сыновьями занимаемся дзюдо. Трижды в неделю посещаем секцию — у ребят уже немало медалей. Держим себя в тонусе, а то в шахматах подолгу сидишь на месте. Хочу, чтобы у детей был широкий кругозор и много интересов в жизни.

— Кем хотят стать в будущем?

— Арзыбек — юристом, Руслан и Алмаз — экономистами, Назира — врачом. Айжан и Нурсултан пока больше думают о шахматах.

— Каково быть многодетным отцом?

— Чувствую себя самым счастливым человеком в мире и постоянно благодарю Бога за детей. Трудностей у нас немного, и в основном они связаны с поиском средств на поездки. Стараюсь решать их с достоинством. Это мой долг как отца.