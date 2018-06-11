Гонка «Лесная прохлада-2018». По Карагачевой роще на велосипеде

Некоторые провели выходные на диване, другие — в пивной... Участники велогонки «Лесная прохлада-2018» предпочли активный отдых на природе.

Состязания прошли 10 июня в Карагачевой роще. За победу в дисциплине кросс-кантри боролись около 50 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана.

«Проводим эту велогонку в седьмой или восьмой раз. Массовость растет. Есть постоянные участники и довольно много молодежи. И зрителей немало, — радуется организатор соревнований Ярослав Юзефович. — Главная цель — популяризация велоспорта. И чтобы люди знали, что крутить педали можно не только на асфальте, но и на грунтовке».

Фото ИА «24.kg». Соревнования «Лесная прохлада-2018»

Длина круга — 2,1 километра. Девушкам и ветеранам нужно было проехать пять кругов, основной массе велогонщиков — шесть-семь.

«Трасса нетрудная. Единственное — в одном месте овраг», — сказал постоянный участник состязаний Александр Иващенко.

И действительно, трасса хоть и извилистая, но без обилия крутых подъемов и спусков. Местами очень узкая и утопающая в зелени. Всюду ароматные травы. Где-то в стороне журчал ручей, пели птицы. Многие ехали в свое удовольствие. Из препятствий — дерево, поваленное поперек дороги. Его приходилось преодолевать пешком.

Были среди байкеров специалисты по другим видам спорта. К примеру, чемпионка Кыргызстана по бодифитнесу Елена Морозова.

«Катаюсь с 2001 года. Езда на велосипеде дает кардионагрузку, улучшает кровообращение, укрепляет сосуды, повышает выносливость. В соревнованиях участвую с 2017-го. Интересно было проехать со всеми на открытии сезона. А потом втянулась, — поведала она ИА «24.kg». — Здесь интересное сообщество. Новые знакомства, общение. Все дружелюбные! Как-то на гонке у меня сломался велосипед, и один мужчина дал свой».

А вон другой завсегдатай — бегунья, велогонщица, триатлет, первая железная леди Кыргызстана Юлия Фернас. Можно только восхищаться ее энтузиазмом. Накануне выиграла уникальный для наших краев ночной забег на 21 километр. Немного отдохнула и приехала на велогонку. «Осталось проплыть, и будет триатлон! Только в другом порядке», — смеется спортсменка.

Она, как всегда, до последнего боролась за победу. Но и соперницы старались. Первой среди девушек финишировала Ирина Казанцева. На втором месте Алена Пучкина. Юлия Фернас — третья.

Фото ИА «24.kg». Соревнования «Лесная прохлада-2018»

Гонки становятся разнообразнее: несколько человек ехало на электровелосипедах, весьма удобных для передвижения по неровной поверхности. Первым в категории «электробайки» стал Мирлан Арзыкулов. На втором месте Алексей Горностаев, на третьем — Ильяр Шакиров.

Среди ветеранов первенствовал Анатолий Кудашкин. Сергей Гаськов стал вторым, Александр Семенов — третьим.

«В велоспорте я с 1966 года. Успешно выступал на гонках здесь и в других союзных республиках. При СССР наш вид в Кыргызстане был на очень высоком уровне. У нас были чемпионы Европы и мира. Это был спорт. А сейчас — покатушки, — сказал ИА «24.kg» 65-летний Александр Макарчук. — В месяц проезжаю километров 300-400. Для здоровья полезно. И в гонках участвую с удовольствием. Спасибо организаторам, что собирают нас».

Фото ИА «24.kg». Соревнования «Лесная прохлада-2018»

В самой многочисленной категории «мастер-класс» пьедестал почета заняли Александр Мозговой, Азирет Абдылдабеков и Валентин Мельников.

«В детстве занимался борьбой и рукопашным боем. Потом закончил, но в душе хотелось какой-то физической нагрузки. Купил велосипед и уже лет семь катаюсь, — сказал многократный победитель и призер велогонок Валерий Копытин. — Каждый день проезжаю 30-40 километров, а в выходные — 100-120».

Он стал вторым в категории «элита», уступив лишь профессиональному велогонщику Кириллу Казанцеву (Казахстан). На третьем месте Михаил Сергеев.

Фото ИА «24.kg». Соревнования «Лесная прохлада-2018»

«Ранее в 2018-м провели две велогонки и два пробега: в честь открытия сезона и в альплагерь. В конце августа планируем соревнования по даунхиллу. Позднее — закрытие сезона и пробег под названием «ВелоДедоМорозы»», — сообщил Ярослав Юзефович.

— Вы уже много лет устраиваете гонки. Мотивация не пропадает?

— Наоборот. Скучно, когда ничего не делаешь. А тут провел веломероприятие — и на несколько дней заряд позитива.