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Спорт

«Зимняя свежесть»: в Карагачевой роще прошли соревнования по маунтинбайку

В Бишкеке в Карагачевой роще прошли открытые соревнования «Зимняя свежесть» по маунтинбайку. Об этом сообщили их организаторы.

За победу в дисциплине «кросс-кантри» боролись 30 участников. Они проехали три-пять кругов (в зависимости от категории) по кольцевой трассе длиной около 2,5 километра.

В категории «элита» тройку призеров составили Михаил Сергеев, Аалы Жумашев и Александр Иващенко, в категории «мастер-класс» — Александр Мозговой, Дмитрий Кириченко и Тойчубек Эсентуров.

В категории «электробайки» победил Иван Швыров. Вторым стал Владислав Остапенко, третьим — Алексей Горностаев. Среди девушек пьедестал почета заняли Юлия Фернас, Алена Пучкина и Елена Морозова, среди ветеранов — Анатолий Кудашкин и Сергей Гаськов.

«Внезапно пришедшая весенняя погода добавила изюминки в наши соревнования: участники были с ног до головы в грязи, а их велосипеды невозможно было отличить друг от друга. Но все остались довольны», — отметили организаторы.
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