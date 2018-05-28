В Бишкеке сразились лучшие мастера баскетбола 3×3

Одни провели воскресенье, жаря шашлыки, другие — на грядке... Любители баскетбола 3×3 (стритбола) посвятили его турниру Spring Cup 2018.

Соревнования проходили под открытым небом в центре Бишкека. Звание сильнейшей оспаривали 54 команды из Кыргызстана и Казахстана.

Фото ИА «24.kg». Турнир Spring Cup 2018

Баталии разворачивались на четырех площадках одновременно — одна интереснее другой. Чтобы победить, одной меткости игрокам недостаточно. Требовалась недюжинная выносливость. Ибо жара стояла небывалая. Многие провели по пять матчей, что для такого динамичного вида спорта немало. Поединок длится 10 минут, либо до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко. На атаку дается лишь 12 секунд, поэтому все игры проходят в бешеном темпе.

Турнир среди баскетболистов до 18 лет получился самым массовым: в нем участвовали 24 команды. В решающем матче Fire в упорной борьбе со счетом 12:11 одолел команду «18». На третьем месте «Гиннес-29».

Замечаем 17-летнего вундеркинда Сыймыка Эсеналиева, занимающего первое место в рейтинге лучших игроков Кыргызстана и восьмое — в мире. Ранее он внес весомый вклад в событие века — выход сборной КР на юношеские Олимпийские игры-2018.

«В баскетболе я более восьми лет, в стритболе — два года. Узнав, что наша команда пробилась на Олимпиаду, испытал шок! В таком же состоянии были родители, друзья и одноклассники. Потом все, конечно, поздравили. И мы сразу начали готовиться, — рассказал он «ИА 24.kg». — Нынешний турнир — один из этапов подготовки. Выступал в двух категориях: за «Гиннес-29» среди юношей и за U21Kg среди мужчин. Играли после ОРТ и экзаменов, были не подготовлены, поэтому не удалось занять первое место. Позднее проведем сборы, съездим на турнир в Алматы».

«В будущем хотел бы поиграть за рубежом, а потом вернуться и развивать баскетбол здесь, — добавил Сыймык Эсеналиев. — Хочу, чтобы наш вид спорта в Кыргызстане был так же популярен, как борьба или футбол, и сборная ездила на все крупные международные соревнования».

Фото ИА «24.kg». Турнир Spring Cup 2018

Среди девушек этого же возраста за победу боролись восемь команд. В поединке за первое место Fire со счетом 12:5 одолел «Ну, погоди!» На третьем месте Liberty.

Чем особенно хорош этот вид спорта, так это неформальными названиями команд. На площадку вышли «Байке Team», «Братанчики», «Утюг», «Мстители», «Каждому свое», «Валькирия» и даже «Празнек». Некоторые не показали яркой игры, но болельщикам запомнились точно.

В женском турнире участвовали шесть команд. Лучшим также стал Fire, обыгравший в финале «МЕД Team» — 15:11. Команда YuVA — третья.

Среди мужчин отношения выясняли 16 коллективов. Явный фаворит — Team Bishkek, за которую выступали мастера Шакиржан Куранбаев, Евгений Пехов, Жаныш Адиев и Станислав Луконин. Шансов соперникам они не оставили, уверенно выиграв все шесть матчей. Примечательным получился финал, в котором Team Bishkek сделала упор на дальние броски и победила досрочно. На втором месте — «Немажущие», на третьем — Bars Team.«Для нас это первый уличный турнир в 2018-м. С учетом состязаний, прошедших в помещениях, третий или четвертый. Команд было много, игры получились интересными, — сказалЕвгений Пехов, который не только блистает на площадке, но и умело трудится генеральным секретарем Федерации баскетбола Кыргызстана. — Главные старты сезона впереди. У юношей — Олимпийские игры, а у мужчин — Азиатские».