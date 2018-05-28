В Бишкеке сразились лучшие мастера баскетбола 3×3

Одни провели воскресенье, жаря шашлыки, другие — на грядке... Любители баскетбола 3×3 (стритбола) посвятили его турниру Spring Cup 2018.
Соревнования проходили под открытым небом в центре Бишкека. Звание сильнейшей оспаривали 54 команды из Кыргызстана и Казахстана.
Баталии разворачивались на четырех площадках одновременно — одна интереснее другой. Чтобы победить, одной меткости игрокам недостаточно. Требовалась недюжинная выносливость. Ибо жара стояла небывалая. Многие провели по пять матчей, что для такого динамичного вида спорта немало. Поединок длится 10 минут, либо до тех пор, пока одна из команд не наберет 21 очко. На атаку дается лишь 12 секунд, поэтому все игры проходят в бешеном темпе.
Турнир среди баскетболистов до 18 лет получился самым массовым: в нем участвовали 24 команды. В решающем матче Fire в упорной борьбе со счетом 12:11 одолел команду «18». На третьем месте «Гиннес-29».
«В баскетболе я более восьми лет, в стритболе — два года. Узнав, что наша команда пробилась на Олимпиаду, испытал шок! В таком же состоянии были родители, друзья и одноклассники. Потом все, конечно, поздравили. И мы сразу начали готовиться, — рассказал он «ИА 24.kg». — Нынешний турнир — один из этапов подготовки. Выступал в двух категориях: за «Гиннес-29» среди юношей и за U21Kg среди мужчин. Играли после ОРТ и экзаменов, были не подготовлены, поэтому не удалось занять первое место. Позднее проведем сборы, съездим на турнир в Алматы».
«В будущем хотел бы поиграть за рубежом, а потом вернуться и развивать баскетбол здесь, — добавил Сыймык Эсеналиев. — Хочу, чтобы наш вид спорта в Кыргызстане был так же популярен, как борьба или футбол, и сборная ездила на все крупные международные соревнования».
Среди девушек этого же возраста за победу боролись восемь команд. В поединке за первое место Fire со счетом 12:5 одолел «Ну, погоди!» На третьем месте Liberty.
Чем особенно хорош этот вид спорта, так это неформальными названиями команд. На площадку вышли «Байке Team», «Братанчики», «Утюг», «Мстители», «Каждому свое», «Валькирия» и даже «Празнек». Некоторые не показали яркой игры, но болельщикам запомнились точно.
В женском турнире участвовали шесть команд. Лучшим также стал Fire, обыгравший в финале «МЕД Team» — 15:11. Команда YuVA — третья.