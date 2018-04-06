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Спорт

Сборная Кыргызстана по баскетболу впервые пробилась на Олимпийские игры

Сборная Кыргызстана по баскетболу 3×3 (стритболу) впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь Федерации баскетбола КР Евгений Пехов.

ФИБА
Фото ФИБА. Юношеская сборная КР по баскетболу 3х3 в 2017 году

В городе Буэнос-Айресе (Аргентина) 6-18 октября пройдут III летние юношеские Олимпийские игры. Атлеты 14-18 лет поборются за победу в 32 видах спорта. На турнире по баскетболу 3×3 выступят 40 команд — по 20 среди парней и девушек. В их числе и юношеская сборная КР.

«В международной федерации высоко оценили наши усилия по развитию этого вида спорта, уровень проводимых состязаний, достижения в мировом рейтинге и подтвердили участие КР в ОИ. Это историческое событие для нашего баскетбола, — отметил Евгений Пехов. — Состав команды для поездки на Игры объявим позднее».

Отметим, в юношеских и взрослых олимпиадах представители командных видов спорта из КР еще никогда не участвовали.
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