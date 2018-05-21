У кыргызстанцев шесть медалей на международном турнире по ушу-саньда

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на международном турнире ШОС по ушу-саньда. Об этом ИА «24.kg» сообщил спортсмен Куан Абдыраимов.

Состязания прошли 17-19 мая в городе Чунцине (Китай). Участвовали бойцы из Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Нашу страну представили шесть спортсменов. Рустам Ибрагимов (60 килограммов) и Талантбек Акматов (80 кг) стали серебряными призерами. Сулайманкул уулу Туратбек (52 кг), Авазбек Аманбеков (56 кг), Канат Абдуганиев (65 кг) и Келдибай уулу Жоомарт (70 кг) завоевали «бронзу». В общекомандном зачете сборная КР стала второй, пропустив вперед лишь китайскую дружину.

«Нашей задачей на этом турнире было проведение обкатки в преддверии Азиатских игр, которые пройдут через три месяца в Индонезии», — отметил Куан Абдыраимов.