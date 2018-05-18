Сезон-2018 для наших таэквондистов складывается отлично: раз за разом они привозят кучу медалей с международных турниров. Карлыгаш Фаткулина — украшение команды. Грозная на татами и очаровательная вне его. О том, какое место занимает таэквондо в ее жизни и как оно однажды помогло ей на конкурсе красоты, спортсменка рассказала ИА «24.kg».

Героиня этого интервью родилась в 1999-м в Бишкеке. Многократная чемпионка Кыргызстана, чемпионка России, победительница Кубка Азии, Кубка СНГ и многих других международных турниров.

Со сцены — на татами

— Таэквондо не самое типичное для девушки увлечение. Вот если бы вы занимались танцами!

— Я с танцами дружу с трех лет. С 2002 по 2016 год входила в ансамбль «Таберик». Освоила народные, восточные и бальные танцы. Перед выпуском исполнила главную роль на концерте, проходившем в филармонии. Иногда друзья из «Таберика» приглашают вновь выступить с ними, и я с радостью соглашаюсь.

Фото из архива К.Фаткулиной. Многократная чемпионка КР, победительница Кубка Азии и Кубка СНГ по таэквондо ITF Карлыгаш Фаткулина

В таэквондо попала случайно, в 11 лет. В школе открыли кружок, и я записалась из интереса. Постепенно втянулась. Через пару лет мой наставник уехал в Россию, и я осталась одна. Долго не занималась. В 2014-м познакомилась с тренером Сергеем Фаустовым, и он взял меня под свое крыло. Улучшил мою технику, поднял дух, развил инстинкт победителя.

В последнее время меня все чаще приглашают на зарубежные чемпионаты. Этот год ими особенно насыщен.

— Какими победами гордитесь?

— В январе наша команда ездила в Алматы, в феврале — в Астану, в марте — в Москву, в апреле — в Югорск. В Астане я выиграла четыре золотые медали, в Москве — две. В Югорске взяла одно «золото». Могла и больше, но спортсменки из других стран не рискнули со мной драться. Во все эти города, включая Алматы, где сама не выступала, со мной ездили ученики. Они тоже поднялись на пьедестал.

В ближайшие выходные вновь едем с ребятами в Алматы. В октябре хотим отправиться в Польшу на открытый чемпионат Европы. Путь неблизкий, поэтому придется искать спонсоров.

В поисках адреналина

— Уже кого-то тренируете?

— Карьеру наставника тоже начала с танцев. Но со временем поняла, что хочу преподавать таэквондо. В 2017-м после нескольких лет поисков нашла подходящий зал. Сейчас тренирую ребят от пяти до 14 лет. Очень ими горжусь — за короткий срок здорово поднялись. Даже самые маленькие уже имеют победный опыт.

С 15 лет сужу соревнования.

— Больше нравится выступать, тренировать или судить?

— И выступать, и выводить учеников. Раньше больше всего нравился раздел «тули». Это как бой с тенью — смотрится красиво. Сейчас нравится раздел «спецтехника», где нужно в прыжке разбивать ногой доску. Самое интересное — спарринги. На местных турнирах у меня не особо много соперниц. За рубежом обычно куда больше.

За себя уже не так страшно. А когда дерутся дети — это такой адреналин! Волнуешься не столько за то, чтобы не проиграли, сколько за то, чтобы не покалечились.

Главное богатство

— Удивился, узнав, что вы не были призером чемпионатов Азии и мира.

— На ЧМ ни разу не выступала — не хватало средств на поездку. В 2017-м собиралась на ЧА, но на танцах сломала ногу. Надеюсь, еще смогу показать себя на этих турнирах.

Основной упор уже делаю на учеников. Хочу открыть свой спортклуб и полностью оснастить его для их удобства. Чтобы они росли со мной, и мы вместе покоряли главные мировые турниры.

— Еще в каких-то единоборствах себя пробовали?

— В кикбоксинге. Отобралась на чемпионат Азии-2018, проходивший на Иссык-Куле, но меня не отпустили с учебы — заканчиваю первый курс юридического факультета КРСУ.

— Сами выбрали профессию?

— Да. Хочу работать по специальности. И когда буду открывать свой спортклуб, юридическое образование пригодится.

Это любовь

— С кем деретесь на тренировках?

— Не поверите, со своим молодым человеком! Он занимается у нашего тренера с детства, в 2016-м стал призером чемпионата мира. В секции мы и познакомились. Он меня здорово гоняет!

У нас сплоченная команда. Мы все уже взрослые, но не бросаем таэквондо и держимся друг за друга. Некоторые наши ровесники по вечерам гуляют в клубах, а мы бежим в зал и с удовольствием занимаемся. Это заслуга тренера — он нас объединил и мотивировал. Он нам как второй отец.

— Не боитесь, что в зале пройдет вся ваша молодость?

— Нет. Ведь это один из смыслов моей жизни. Буду ли юристом, выйду ли замуж — таэквондо не оставлю.

Побеждает дружба

— Чем вас привлекает этот вид спорта?

— Зарубежными поездками. С детства испытываю к ним страсть. Была с «Табериком» во многих странах. Однажды 40 дней жила в Омане в курортном городе у Аравийского моря. Вот это были эмоции!

Занимаясь таэквондо, продолжила путешествовать и нашла много новых друзей. У нас говорят: не подерешься — не подружишься. Шквал эмоций получаешь, когда едешь куда-то с детьми. Очень понравилось в Астане во время Всемирной выставки ЭКСПО-2017.

— Не устали от такого ритма жизни?

— Привыкла. Работаю с 12 лет. Первая специальность — детский аниматор. Потом трудилась в шоу-балете: там у меня был непостоянный заработок, а хотелось стабильности. Стала преподавать детскую хореографию. Позднее давала уроки восточных танцев — первыми ученицами были мама и тетя.

Счастье в творчестве

— В семье рады вашим спортивным успехам?

— Мама рада. В то же время жалеет меня и предлагает завершать выступления. Она была лишь на самом первом моем турнире. Так разволновалась, что чуть не выбежала драться с моей соперницей. Больше ее не пускаю. И ей спокойнее, и мне.

Шестилетняя сестренка пошла по моим стопам и тоже занялась таэквондо. Сама ее тренирую.

— Вам бы в конкурсах красоты участвовать.

— В 2016-м выступала на конкурсе «Мисс дива Кыргызстана». Таэквондо помогло мне в одном из номеров. Сверху на мне было кимоно, а под ним яркое платье. На сцену вышли парни, и я стала изображать, будто наношу им удары. Затем резко скинула кимоно и исполнила восточный танец. Это выступление поразило многих, и мне присудили титул грациозной дивы.

— В жизни у вас характер боевой?

— Нет, я спокойная, покладистая и веселая. Увлекаюсь вполне мирными женскими вещами. Одно время много рисовала. Получалось вроде неплохо. Умею готовить множество блюд и охотно осваиваю новые рецепты. Люблю вкусно поесть! Особенно нравится китайская кухня и мясные блюда.

— О чем мечтаете?

— О хорошей семье и большом доме. Чтобы у меня было все свое, бизнес и дети.