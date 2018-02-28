Фото ДЮСШ №2 Аламудунского района. Кыргызстанцы на турнире по таэквондо в Астане

У кыргызстанцев пять золотых медалей на международном турнире «Кубок СНГ-2018» по таэквондо ITF. Об этом сообщили в ДЮСШ №2 Аламудунского района.

Состязания прошли в Астане с участием спортсменов из Казахстана, КР, России и Узбекистана. В различных категориях кыргызстанцы Азиз Дуйшенбеков, Айназик Абдужаббирова и Алим Эмиров заняли первое место. Карлыгаш Фаткулина дважды поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета. Эсентур Текебаев стал вторым. «Еще у нас второе место в командном спарринге», — сказали в ДЮСШ.

«Организаторы отметили хорошую подготовку наших спортсменов и вручили Карлыгаш Фаткулиной специальный приз за лучшую технику, — добавили они. — Команды из разных стран пригласили нас на свои турниры».