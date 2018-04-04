Таэквондисты из Кыргызстана завоевали четыре «золота» в России

Кыргызстанцы завоевали восемь медалей на открытом чемпионате России по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Сергей Фаустов.
По его словам, турнир прошел накануне в Московской области. Участвовали около 350 спортсменов из РФ, Армении и КР. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. «От нас ездили шесть человек, представляющих ДЮСШ №2 Аламудунского района. Они завоевали четыре «золота», три «серебра» и «бронзу», — отметил Сергей Фаустов. — Две награды высшего достоинства завоевала Карлыгаш Фаткулина, по одной — Айназик Абдужаббирова и Азиз Дуйшенбеков. «Серебро» у Кирилла Дрозденко, Темирлана Тагайбаева и Азиза Дуйшенбекова, «бронза» — у Марлена Бечелова».
«Участвовали в этом чемпионате впервые. Хорошо себя показали. Коллеги из-за рубежа особо отметили уровень подготовки Кирилла Дрозденко и Азиза Дуйшенбекова и пригласили нас на другие турниры, — добавил Сергей Фаустов. — В конце апреля едем на турнир в Югорск. После прошлогоднего выступления нас там ждут с большим нетерпением».