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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана завоевали четыре «золота» в России

С.Фаустова
Фото С.Фаустова. Кыргызстанцы довольны успехом на чемпионате России

Кыргызстанцы завоевали восемь медалей на открытом чемпионате России по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Сергей Фаустов.

По его словам, турнир прошел накануне в Московской области. Участвовали около 350 спортсменов из РФ, Армении и КР. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах. «От нас ездили шесть человек, представляющих ДЮСШ №2 Аламудунского района. Они завоевали четыре «золота», три «серебра» и «бронзу», — отметил Сергей Фаустов. — Две награды высшего достоинства завоевала Карлыгаш Фаткулина, по одной — Айназик Абдужаббирова и Азиз Дуйшенбеков. «Серебро» у Кирилла Дрозденко, Темирлана Тагайбаева и Азиза Дуйшенбекова, «бронза» — у Марлена Бечелова».

«Участвовали в этом чемпионате впервые. Хорошо себя показали. Коллеги из-за рубежа особо отметили уровень подготовки Кирилла Дрозденко и Азиза Дуйшенбекова и пригласили нас на другие турниры, — добавил Сергей Фаустов. — В конце апреля едем на турнир в Югорск. После прошлогоднего выступления нас там ждут с большим нетерпением».
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