Сборная Кыргызстана по волейболу упустила титул чемпиона Азии

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу проиграла в полуфинале чемпионата Азии (среди команд центральной зоны). Об этом сообщили в федерации данного вида спорта Бангладеш, где проходит турнир.

Сегодня в 1/2 финала кыргызстанцы бились с хозяевами площадки. Первый сет остался за нашей командой (25:15), а последующие два выиграли бангладешцы (25:20, 25:19). В четвертом сете сборная КР разгромила соперника (25:13). Однако на тай-брейке все же победили хозяева (15:13). Итог — 3:2 в их пользу.

В финале сборная Бангладеш встретится с командой Туркменистана. Отечественная дружина сразится за третье место с Непалом. Матчи намечены на 27 апреля.

Таким образом, сборной КР не удалось защитить чемпионский титул, выигранный в 2017-м.