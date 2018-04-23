Мужская сборная Кыргызстана по волейболу уступила на старте чемпионата Азии.

Турнир среди команд центральной зоны начался 21 апреля в Бангладеш. В борьбу вступили шесть сборных. На предварительном этапе их разделили на две группы. Сборная КР попала в группу B.

Фото ФВ КР. Сборная Кыргызстана по волейболу перед отправкой на чемпионат Азии

Сегодня в дебютном поединке кыргызстанцы встречались с туркменистанцами. Все три сета прошли в упорной борьбе, но в концовке чуть удачливее были наши соперники. Итог — 3:0 (25:23, 35:33, 28:26) в пользу сборной Туркменистана.

Свой следующий матч отечественная дружина проведет 24 апреля. Противостоять ей будет команда Узбекистана.

Сборная КР — действующий победитель этого турнира.