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Спорт

Сборная Кыргызстана по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Азии (среди команд центральной зоны).

Соревнования проходят в Бангладеш. Сегодня отечественная дружина провела поединок заключительного второго тура группового этапа. Противостояла ей команда Узбекистана.

В первом туре кыргызстанцы уступили туркменистанцам, поэтому во втором им обязательно надо было выиграть.

Матч получился упорным. Сборная КР вырвала победу со счетом 3:2 (25:18, 24:26, 19:25, 25:18, 15:13).

По итогам группового этапа первое место в группе В заняла сборная Туркменистана (шесть очков). На втором — Кыргызстан (два очка), на третьем — Узбекистан (одно очко).

В 1/2 финала сборная КР встретится с командой Бангладеш, уверенно победившей в группе А. Матч намечен на 25 апреля.

Наша команда — действующий победитель данного турнира.
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