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Спорт

Дарья Маслова выиграла полумарафон в Душанбе

Кыргызстанка Дарья Маслова сегодня выиграла международный легкоатлетический полумарафон. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

В.Борисова
Фото В.Борисова. Дарья Маслова пересекает финишную ленту

По его словам, ежегодные соревнования прошли в городе Душанбе (Таджикистан). Бегуны из 15 стран преодолели 21 километр 97,5 метра. «Итоговый результат Дарьи составил 1 час 13 минут 12 секунд, – отметил наставник. – Среди мужчин Адилет Кыштакбеков стал четвертым, пропустив вперед двух кенийцев и эфиопа».

Напомним, в 2017-м на душанбинском полумарафоне победила другая кыргызстанка – Виктория Полюдина.
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