Дарья Маслова выиграла полумарафон в Душанбе

Кыргызстанка Дарья Маслова сегодня выиграла международный легкоатлетический полумарафон. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

Фото В.Борисова. Дарья Маслова пересекает финишную ленту

По его словам, ежегодные соревнования прошли в городе Душанбе (Таджикистан). Бегуны из 15 стран преодолели 21 километр 97,5 метра. «Итоговый результат Дарьи составил 1 час 13 минут 12 секунд, – отметил наставник. – Среди мужчин Адилет Кыштакбеков стал четвертым, пропустив вперед двух кенийцев и эфиопа».

Напомним, в 2017-м на душанбинском полумарафоне победила другая кыргызстанка – Виктория Полюдина.