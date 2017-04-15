Кыргызстанка Виктория Полюдина выиграла престижный полумарафон в Душанбе

Кыргызстанка Виктория Полюдина выиграла престижный полумарафон, прошедший сегодня в городе Душанбе (Таджикистан). Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

По его словам, участники преодолели 21 километр 97,5 метра. Среди них были бегуны, имеющие опыт выступления на Олимпийских играх. Нашу страну представили два легкоатлета, и оба поднялись на пьедестал почета.

Среди женщин Виктория Полюдина заняла первое место с результатом 1 час 13 минут 27 секунд. Среди мужчин Адилет Кыштакбеков прибежал к финишу третьим (1 час 4 минуты 47 секунд).

Как отмечается, в 2016-м на полумарафоне в Душанбе лучшей стала другая кыргызстанка — Дарья Маслова. В этот раз она не участвовала.