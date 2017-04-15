22:08
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Спорт

Кыргызстанка Виктория Полюдина выиграла престижный полумарафон в Душанбе

Кыргызстанка Виктория Полюдина выиграла престижный полумарафон, прошедший сегодня в городе Душанбе (Таджикистан). Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Борисов.

По его словам, участники преодолели 21 километр 97,5 метра. Среди них были бегуны, имеющие опыт выступления на Олимпийских играх. Нашу страну представили два легкоатлета, и оба поднялись на пьедестал почета.

Среди женщин Виктория Полюдина заняла первое место с результатом 1 час 13 минут 27 секунд. Среди мужчин Адилет Кыштакбеков прибежал к финишу третьим (1 час 4 минуты 47 секунд).

Как отмечается, в 2016-м на полумарафоне в Душанбе лучшей стала другая кыргызстанка — Дарья Маслова. В этот раз она не участвовала.
Ссылка: https://24.kg/sport/49627/
просмотров: 946
Версия для печати
Материалы по теме
В 2017 году Иссык-кульский марафон пройдет по новому маршруту
В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по кроссу
У кыргызстанцев пять медалей на международном турнире по легкой атлетике
Чемпионат по легкой атлетике: назло зиме!
Легкоатлеты из Кыргызстана завоевали 14 медалей в Казахстане
В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике
В Бишкеке прошли республиканские соревнования по легкой атлетике
Кыргызстанка Дарья Маслова заняла второе место на марафонском забеге в Китае
В Бишкеке в рамках спартакиады «Ынтымак» прошли состязания по легкой атлетике
Иссык-Кульские игры: члены олимпийской сборной КР выступили на турнире по легкой атлетике
Популярные новости
Боец из&nbsp;Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с&nbsp;его участием Боец из Кыргызстана рассказал подробности скандального боя с его участием
Бойцу из&nbsp;Кыргызстана судья на&nbsp;турнире в&nbsp;России угрожал депортацией Бойцу из Кыргызстана судья на турнире в России угрожал депортацией
Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на&nbsp;турнире по&nbsp;тайскому боксу в&nbsp;Бангкоке Рафаэль Физиев нокаутировал соперника на турнире по тайскому боксу в Бангкоке
Футболиста ошского &laquo;Алая&raquo; оштрафовали на&nbsp;$2 тысячи за&nbsp;красную карточку Футболиста ошского «Алая» оштрафовали на $2 тысячи за красную карточку
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom