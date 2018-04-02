Кыргызстанка Айжан Съездбекова стала чемпионкой Азии по шахматам

Кыргызстанка стала чемпионкой Азии по шахматам. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта КР Милан Турпанов.

Турнир стартовал 1 апреля в городе Чиангмае (Таиланд). В дисциплине «быстрые шахматы» выступили девять кыргызстанцев. В призеры пробились двое из них.

В возрастной группе до восьми лет Айжан Съездбекова выиграла шесть матчей из семи и заняла первое место. Среди спортсменов до 16 лет Руслан Съездбеков одержал пять побед и в итоговом протоколе стал третьим.





В настоящее время в рамках ЧА проходят состязания по классическим шахматам.