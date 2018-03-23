В Бишкеке определили победителей Кубка президента Кыргызстана по шахматам

В Бишкеке определились победители пятого ежегодного республиканского турнира на кубок президента Кыргызстана по шахматам.

Состязания прошли 17-23 марта. Участвовали 400 спортсменов из всех регионов КР. Сыграно семь туров по швейцарской системе.

В мужской части турнира в категории до 6 лет победил Алиаскар Бактыбеков, до 8 лет — Эмир Шаршенбеков, до 10 лет — Нуриддин Юнусов. Среди шахматистов до 12 лет лучшим стал Тилекматали Сулайманов, до 14 лет — Нурсултан Сакибаев.

Среди девочек до 6 лет первенствовала Айжан Сабырбекова, до 8 лет — Айжан Съездбекова, до 10 лет — Азема Токтобекова. В категории до 12 лет отличилась Иманнур Момункулова, до 14 лет — Мирлан кызы Азалия.

«С начала 2018-го во всех наших чемпионатах участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Кубок президента не стал исключением. Одной из целей турнира был отбор на Кубок Западной Азии, который пройдет осенью в Ташкенте, — сказал ИА «24.kg» президент Кыргызской шахматной федерации Милан Турпанов. — Награждение победителей и призеров намечено на 24 марта. В нем поучаствует легенда шахмат, многократный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов».

«Сезон набирает обороты. На следующей неделе отправляем команду в Таиланд на чемпионат Азии среди юношей. Параллельно рассматриваем вариант о проведении II ЧА среди ЛОВЗ, — сказал Милан Турпанов. — Первый такой турнир прошел в Бишкеке в 2017-м по инициативе нашей федерации. Другие страны ее пока не подхватили. Возможно, проведем ЧА в 2018-м или будем устраивать раз в два года. Это нужное мероприятие. Многие оценили его по достоинству».