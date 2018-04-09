Шахматистка из Кыргызстана выиграла вторую медаль на чемпионате Азии

Кыргызстанка Айжан Съездбекова завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по шахматам, продолжающемся в Таиланде. Об этом сообщает сайт chess-results.com.

В рамках ЧА завершились состязания в дисциплине «блиц». КР представляли 11 игроков.

Айжан Съездбекова выступала в возрастной группе до восьми лет. Она одержала восемь побед в девяти турах и лишь по дополнительным показателям пропустила вперед представительницу Казахстана. Кроме нее в пятерку лучших пробились два кыргызстанца: Руслан Съездбеков (до 16 лет) стал четвертым, Арзыбек Съездбеков (до 18 лет) — пятым.

Напомним, ранее на этом же чемпионате Азии Айжан Съездбекова выиграла «золото» в дисциплине «быстрые шахматы».