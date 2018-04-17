В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по самбо

В Кыргызстане подвели итоги чемпионата по самбо. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Артур Сон.

По его словам, состязания прошли в Кызыл-Кие. Медали разыгрывались среди юношей (2000-2001 годов рождения), молодежи (1998-1999) и взрослых.

На турнире по спортивному самбо в старшей возрастной группе в весовой категории 52 кг победил Азамат Асакеев, 57 кг — Белек Бараканов, 62 кг — Элеман Касымбаев, 68 кг — Нурсултан Уланов, 74 кг — Данияр Бейшеев. В весе 82 кг первенствовал Бахадыр Ибраимов, 90 кг — Мамбетжан уулу Урмат, 100 кг — Азамат Казакбаев, свыше 100 кг — Каналбек уулу Ильгиз.

Фото Федерации самбо КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по самбо

В разделе «боевое самбо» чемпионами в своих категориях стали Женишбек Казыбеков, Расулбек уулу Бексултан, Осорбек уулу Азиз, Немат Абдрашитов, Дайырбек Карыйяев. Также отличились Эдилбек Шакирмаматов, Жаныбек Аматов, Абдуллах Алимов и Абдымамат уулу Улан.

«В рамках соревнований провели отбор в национальную команду для участия в чемпионате Азии и летних Азиатских играх. ЧА пройдет в мае в Монголии, Азиада — в августе-сентябре в Индонезии, — отметил Артур Сон. — Среди женщин отборочный турнир состоится в конце апреля в Бишкеке».