Азиада Жаныбека Аматова: победа, добытая потом и кровью

Харизматичного Жаныбека Аматова уважают в Кыргызстане и далеко за его пределами. На крупнейших международных турнирах по боевому самбо он выиграл 10 медалей. Недавно достиг новой вершины в карьере, завоевав «золото» Азиатских игр. О том, что предшествовало победе, как она ему далась и к чему он стремится теперь, чемпион рассказал ИА «24.kg».

Жаныбек Аматов родился в 1989-м в Узгене. Начинал с вольной борьбы и бокса, а в самбо пришел в 19 лет. Победитель и четырехкратный призер чемпионатов Азии, четырехкратный призер чемпионатов мира, финалист Кубка мира... Фанаты смешанных единоборств (ММА) знают его по участию в турнирах AlashPride, FightNights, JFC, M-1 Global, ProFC, WEF. Живет в Кызыл-Кие.

Общая заслуга

— Долго готовились к Азиатским играм?

— Настраиваться начал в ноябре 2016-го после чемпионата мира. К интенсивным тренировкам приступил летом по окончании месяца Рамазан. Занимался вместе с одноклубником и партнером по сборной страны Мухаметали Эргешевым, выигравшем потом на Азиаде «бронзу». Помогал нам опытный боец Данияр Бабакулов. Тренировки включали кроссовый бег, кроссфит, упражнения с железом, мешками и спарринги. Так продолжалось два месяца. Пролил немало пота и крови! Перед вылетом в Ашхабад 10 дней тренировался со сборной КР.

— Какие впечатления от Азиады?

— Она прошла на высоком уровне. Как будто на Олимпиаду попал! Среди участников были атлеты с опытом выступления на Олимпийских играх, чемпионы мира по многим видам спорта.

Одолел самбистов из Афганистана, Таиланда и Казахстана. Полуфинал получился самым трудным. Не столько из-за силы соперника, сколько из-за судейства. Мне не засчитывали баллы за результативные действия, а казахстанцу не делали замечаний за пассивность. Но я все равно победил — 7:0. В финале должен был биться с представителем Туркменистана, но тот не вышел на ковер, сославшись на травму. Поговаривали, что побоялся.

Засуживали не только меня, но и других наших самбистов. Несмотря ни на что, мы выиграли три золотые, столько же серебряных и восемь бронзовых медалей.

— Вы нацеливались на первое место?

— Конечно. Но в одиночку победить не сумел бы. Благодарен за поддержку родителям, жене, землякам, друзьям, спарринг-партнерам. Много вложил в меня личный тренер Замирбек Сыргабаев. Помогает нам и ценит наши успехи президент Федерации самбо КР Нурлан Токоноев. Много делает вице-президент Азиз Ибраев. Принимают мудрые решения тренеры сборной Артур Сон и Андрей Тупик.

— Как родные восприняли вашу победу?

— С восторгом. Волновались, наверное, больше меня.

Однажды на тренировке

— Чем нравится боевое самбо?

— Это престижный и зрелищный вид спорта. Бросков и болевых приемов в нем больше, чем в других единоборствах. И больше крови (смеется).

— Как вы в него попали?

— Отец в свое время занимался вольной борьбой, и я, учась в старших классах, последовал его примеру. Однажды на тренировке познакомился с именитым спортсменом Замирбеком Сыргабаевым, на боях которого вырос. Он нередко посещал наш зал, смотрел перспективных ребят и помогал им. Впоследствии я перешел в его клуб «Жаш-Куч», где занялся самбо и ММА.

— Как сложились дела в ММА?

— С самого начала выступаю среди профессионалов. В 19 лет стал чемпионом Евразии. Побеждал на турнире «Колизей». На турнирах Fight Nights показать себя не получилось — организаторы давали мало времени на подготовку. Я бился с серьезными противниками (такими как россиянин Шамиль Завуров) и дважды проиграл.

Участвовал в соревнованиях, проводимых нашим клубом. Осенью 2015-го, когда Замирбек Сыргабаев победил американца Джеффа Монсона, я одолел техническим нокаутом представителя Узбекистана. Последний бой провел год назад: на турнире JFC 2016 уступил Мирасу Шантасову из Казахстана. В конце 2017-го намечается бой-реванш.

Как боец ММА стремлюсь драться в сильнейших лигах США. Я в расцвете сил, все у меня впереди.

На характере

— На турнирах по самбо в этом году еще выступите?

— Сейчас поеду в Кызыл-Кию. Говорят, там для спортсменов, отличившихся на Азиатских играх, приготовили пышный прием. Отдохну неделю и буду готовиться к чемпионату мира. Он пройдет в ноябре в Сочи.

— Соперники известны?

— Самый серьезный — пятикратный чемпион мира, россиянин Вячеслав Василевский. К победе над ним и остальными морально готов. За оставшееся до ЧМ время надо, чтобы физическая, функциональная и техническая подготовка тоже вышли на нужный уровень.

— На ЧМ-2016, где вы выиграли «бронзу», готовы были не на сто процентов?

— Выступал с травмой — грыжей шейного отдела позвоночника. Было тяжело двигаться и поворачивать голову. Бился на характере и трех соперников одолел: двух досрочно, а одного по очкам.

— Еще такие случаи были?

— На ЧМ-2011 весь турнир провел с одним глазом, поскольку другой травмировал в первой схватке. Тогда же на левой руке треснула кость, а на правой заболел вывихнутый незадолго до состязаний сустав. В таком состоянии выиграл три боя и занял пятое место.

— Каждый год самбисты приносят КР огромное количество медалей. В чем секрет?

— Сказывается высокий уровень тренеров, бойцовский дух спортсменов и поддержка федерации.

Многогранность таланта

— К чему стремитесь в жизни?

— Стать лучше, чем сейчас.

И к знаниям. Одно высшее образование у меня уже есть: когда-то намеревался стать банкиром и выучился на экономиста. Теперь заочно учусь на юриста. Хочу поработать в правительстве и принести пользу нашему народу.

— А сейчас где работаете?

— Тренером в родном клубе. Готовлю самбистов от 10 лет и старше. Мои ученики побеждают на чемпионатах КР, выигрывают медали на ЧМ. Из известных бойцов, к чьей подготовке приложил руку, можно выделить Немата Абдрашитова и уже упомянутого Мухаметали Эргешева. Надеюсь, со временем получу звание заслуженного тренера КР.

Я и сам еще ученик. Замирбек Сыргабаев по-прежнему направляет меня как спортсмена. Когда требуется, помогают воспитанники. Ребята у нас в клубе очень дружные. Это еще одна причина больших побед на международной арене.