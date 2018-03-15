Сборная Кыргызстана по футболу на 115-м месте в рейтинге ФИФА

Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу осталась на 115-м месте в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА, опубликовавшая сегодня свежий рейтинг.

В табели о рангах 211 сборных. Первую тройку по-прежнему составляют Германия (1609 очков), Бразилия (1489) и Португалия (1360).

У сборной КР, как и месяцем ранее, 282 очка. Уже совсем скоро ей предстоят решающие поединки отборочного раунда Кубка Азии-2019. 22 марта в корейском Инчхоне она сыграет перенесенный матч против сборной Мьянмы, а 27 марта в Бишкеке сразится с индийской дружиной.

Мьянма в рейтинге ФИФА 142-я, Индия — 99-я.