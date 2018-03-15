19:13
USD 68.20
EUR 84.40
RUB 1.20
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу на 115-м месте в рейтинге ФИФА

ФФ КР
Фото ФФ КР. Сборная Кыргызстана по футболу

Национальная сборная Кыргызстана по футболу осталась на 115-м месте в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА, опубликовавшая сегодня свежий рейтинг.

В табели о рангах 211 сборных. Первую тройку по-прежнему составляют Германия (1609 очков), Бразилия (1489) и Португалия (1360).

У сборной КР, как и месяцем ранее, 282 очка. Уже совсем скоро ей предстоят решающие поединки отборочного раунда Кубка Азии-2019. 22 марта в корейском Инчхоне она сыграет перенесенный матч против сборной Мьянмы, а 27 марта в Бишкеке сразится с индийской дружиной.

Мьянма в рейтинге ФИФА 142-я, Индия — 99-я.
Ссылка:
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Ошский «Алай» крупно проиграл во втором туре Кубка АФК по футболу
Спортивный календарь с 12 по 18 марта
Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат
Шесть мячей пропустил ошский «Алай» в первом туре Кубка АФК по футболу
Владимир Путин поиграл в мяч в Кремле
Массовой дракой завершился футбольный матч в Голландии
«Дордой» выиграл турнир на кубок «Ала-Тоо» по футболу
Спортивный календарь с 26 февраля по 4 марта
Как подрались две команды. Бразильский судья выгнал с поля девять футболистов
Спортивный календарь с 19 по 25 февраля
Популярные новости
Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат Спортсменка, умница, красавица. Как Айжан Алымбай кызы покорила мир шахмат
Боксер Омурбек Малабеков: Левым коронным поверг немало соперников Боксер Омурбек Малабеков: Левым коронным поверг немало соперников
Кыргызстанец Дастан Лепшаков выиграл международный турнир по&nbsp;бильярду Кыргызстанец Дастан Лепшаков выиграл международный турнир по бильярду
Ошский &laquo;Алай&raquo; крупно проиграл во&nbsp;втором туре Кубка АФК по&nbsp;футболу Ошский «Алай» крупно проиграл во втором туре Кубка АФК по футболу
Бизнес
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV