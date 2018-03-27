Сборная Кыргызстана по футболу победила Индию и стала первой в отборочной группе

Национальная сборная Кыргызстана по футболу победила Индию.

Поединок заключительного, шестого тура решающего отборочного этапа Кубка Азии-2019 состоялся сегодня в Бишкеке. Счет на второй минуте встречи открыл Антон Землянухин. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. Итог – 2:1 в пользу сборной КР.

Эта победа позволила сборной КР обогнать Индию и занять в итоговой таблице группы А первое место. Обе команды набрали по 13 очков и пробились в финальную стадию континентального первенства. Сборные Мьянмы (8 очков) и Макао (0), также игравшие в этой группе, остались за бортом турнира.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля 2019 года в ОАЭ.