«Алай» проиграл в третьем туре Кубка АФК по футболу

Ошский «Алай» сегодня проиграл очередной матч на Кубке АФК по футболу. Об этом сообщает официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

В третьем туре группового этапа в группе D действующий чемпион КР играл в гостях с сильнейшим клубом Таджикистана «Истиклолом». Поединок получился упорным, с обилием фолов и жестких столкновений. Итог — 1:0 в пользу «Истиклола». Единственный мяч на 48-й минуте с пенальти забил Фатхулло Фатхуллоев.

Ранее в рамках Кубка АФК «Алай» дважды уступил с крупным счетом. В настоящее время он занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице. Свой следующий поединок отечественный клуб проведет 25 апреля в Оше. Противостоять ему вновь будет «Истиклол».